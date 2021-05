Noch einmal nach kreativen Lösungen suchen

„Kritik an Erweiterung von Stubenwald II“, BA vom 19. Mai

Die Aussagen der Naturschutzverbände haben mich erstmal in einen Zwiespalt gestürzt. Ich bin ja seit über einem Jahr dabei in der AG Flächenschutz, die die erwähnte Resolution zum Flächenschutz ausgearbeitet hat. Und trotzdem überkommt mich bei einigen der geäußerten Ansichten ein mulmiges Gefühl.

Noch andere Belange

Nimmt man nur die Natur in den Blick, so ist es völlig klar, dass man gegen eine neue Bebauung und Versiegelung sein muss, auch wenn man nicht alle Argumente samt Hintergrundwissen voll beherrscht. Und es ist wohl auch wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Perspektive voll und ausschließlich vertreten. Und vielleicht ist das die Rolle von Naturschutzverbänden.

Es gibt in meinen Augen schon auch noch andere Belange. So ist in diesem konkreten Fall für mich von Bedeutung, dass es hier darum geht, eine in Bensheim ansässige Firma und damit deren Arbeitsplätze in Bensheim zu halten. Es wäre etwas anderes, Flächen auszuweisen, um neue Firmen anzulocken, wie das bei Stubenwald I und II wohl häufig der Fall war.

Konfliktlösungsansätze

Es gibt aus dem Bereich der Psychologie einen Konfliktlösungsansatz – nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für soziale oder politische Systeme geeignet –, bei dem man sich, sehr einfach ausgedrückt, zuerst ganz auf die eine Seite schlägt, also hier auf die Seite der Natur. Und dann danach schlägt man sich ganz auf die andere Seite, hier also die Entwicklung der Firma und den Erhalt der Arbeitsplätze.

Sodann geht man auf eine dritte Position, bei der man davon ausgeht, beide Belange könnten gleichermaßen beachtet werden und schaut, was einem da einfällt. Hierfür hat sich auch Annette Modl ausgesprochen: „Durch kluge Planungen mit intelligenten Strukturen könne man räumliche Entwicklung und biologische Diversität gleichermaßen berücksichtigen.“

Fünf Positionen

Dann geht man in diesem Entscheidungsmodell auf eine vierte Position, bei der man davon ausgeht, beide anfänglichen Alternativen sind irgendwie unpassend und schaut, was einem aus diesem Blickwinkel einfällt. Und dann kann man sogar auf eine fünfte Position gehen und davon ausgehen – aber das klingt sehr verrückt und kann man kaum verstehen –, alle diese vier Alternativen sind unpassend und man müsste etwas noch ganz anderes finden.

Fragen stellen

Diese Methode hat ein großes Potenzial, neue und kreative Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Zum Beispiel könnte man fragen: Gibt es nicht doch noch andere Grundstücke hier in Bensheim, die für die Firma Sanner geeignet wären? Muss man denn Firmen erlauben, große Grundstücke zu kaufen, von denen ein guter Teil erst mal brach liegenbleibt für zukünftige Erweiterungen? Könnte man von Firmen nicht erwarten, zukünftige Erweiterungen nicht in der Fläche zu tätigen, sondern in die Höhe oder in irgendwelche intelligente Produktionsveränderungen, die keine zusätzliche Fläche benötigen?

Könnte man in diesem Sinne nicht eine Firma dazu bringen, eine Brachfläche wieder zurückzugeben und damit Platz zu schaffen?

Könnte die Produktions- und auch Gebäudeplanung der Firma Sanner nicht so verändert werden, dass die Firma auf der seitherigen Fläche sehr wohl eine angemessene Entwicklung verwirklichen könnte?

Wahrscheinlich werden Fachleute nur den Kopf schütteln über diese von keiner Sachkenntnis getrübten Fragen. Aber vielleicht könnten sachkundige Personen noch mal neu diese vier (oder fünf) obengenannten Positionen durchgehen und vielleicht kommen sie auf bessere Ideen oder Fragestellungen, die man noch mal genauer überprüfen könnte.

Aufwand betreiben

Politik und Verwaltung neigen dazu, eine Lösung zu präsentieren und alles andere als unmöglich und nicht machbar hinzustellen. Gelegentlich kommt später durch Zufall heraus, dass eine andere Lösung doch möglich gewesen wäre (Beispiele: Kindertagestätten Schwanheim/Fehlheim oder Schließung Weiherhausstadion).

Wichtige Entscheidungen sind es Wert, Aufwand zu treiben und noch einmal neu nach kreativen Lösungen zu suchen!

Otto Merkel

Bensheim