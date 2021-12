Zu meinem Erstaunen hat mein Leserbrief (veröffentlicht am 5. August mit der Überschrift „Stadt will für Parkplätze saftige Preise“) zur Parkplatz Verkaufsaktion der Stadt Lorsch in der Kankorstraße keine öffentliche Reaktion erfahren, weder von der Verwaltung noch von Kommunalpolitikern.

Dagegen haben sich bei mir einige Bürger aus Lorsch gemeldet und von mindestens zwei Bürgern weiß ich, dass zu diesem Thema auch Briefe an die Stadtverwaltung verfasst wurden, die mit entsprechender Sachkenntnis die Rechtmäßigkeit dieser Aktion in Zweifel zogen.

Die Reaktion seitens der Stadt war dürftig beziehungsweise nicht vorhanden. Da die Baken noch immer auf mindestens sechs Parkplätzen stehen (und berechtigtes Parken verhindern), drängt sich mir der Verdacht auf, dass der Verkauf nicht von Erfolg gekrönt ist.

Ich bin gespannt, wie lange die Verantwortlichen aus Verwaltung und Politik ihr Schweigekartell aufrecht erhalten oder zumindest die nicht verkauften Parkplätze wieder öffentlich zugänglich machen. Oder sich zu den Kritikpunkten in den genannten Briefen inhaltlich äußern.

Udo Traeger

Lorsch