„Ist die Kirche noch zu retten, Frau Zoll?", BA vom Samstag, 1. April

Der Gastbeitrag von Elisabeth Zoll behandelt zu Recht eine ganze Reihe reformbedürftiger Aspekte in der katholischen Kirche. Ergänzen möchte ich jedoch einen mir wichtig erscheinenden Aspekt, nämlich den, wie die Kirche sich inhaltlich erneuern und ausrichten sollte, um für die Menschen im Land wieder attraktiv zu werden und der Austrittswelle entgegenzuwirken.

In unserer weitgehend säkularisierten Gesellschaft ist es ja keineswegs so, dass kein Bedarf an spiritueller oder Glaubensorientierung beziehungsweise der Auseinandersetzung mit Lebensfragen bestünde. Wenn man sich die Veranstaltungen der Reihe Lebenskunst in Bensheim anschaut, fällt auf, dass sie oft von gut 500 Personen besucht werden, also einen extrem starken Zulauf haben – und das bei nicht gerade zimperlichen Eintrittspreisen. Meist werden dort von Bestseller-Autoren Rezepte für ein glückliches und gelingendes Leben vermittelt, deren Nachhaltigkeit in der Praxis angezweifelt werden darf. Damit liegt die Teilnehmerzahl einer einzigen Veranstaltung möglicherweise höher als die Besucherzahl der Sonntags-Gottesdienste aller Bensheimer Kirchen, die sogar rundum freien Eintritt anbieten. Läuft da in den Kirchen nicht etwas schief und müssten nicht Formate entwickelt werden, die die Menschen in ihren existenziellen Fragen ansprechen und ein lebendigeres Miteinander möglich machen?

Darauf können die Evangelien und die faszinierende Person Jesus, die auch in unserer Zeit nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben, eine Antwort geben. Allerdings müssten sie so vermittelt werden, dass sie mit unserem Leben zu tun haben. Geschieht dies nicht, bleiben sie schal, bedeutungslos und berühren die Menschen nicht. Und wenn wir den Lebensweg von Jesus nicht als Orientierung für unseren eigenen Lebensweg erkennen, bleibt die Frohe Botschaft fruchtlos. Jesus´ Sendungsoffenbarung - „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ - ist doch der Wegweiser für den Prozess unserer eigenen Menschwerdung, das heißt, so zu werden, wie wir von unserem Schöpfer her gedacht sind. Dies anschaulich, greifbar, verständlich und lebensnah zu vermitteln und die Gemeinde darüber ins Gespräch zu bringen, wäre das nicht eine lohnende, ja sogar spannende und in jedem Fall überfällige Aufgabe für die Kirchen?

Ähnlich wie die Politik auf lokaler Ebene keine Entscheidungen mehr über die Köpfe der Menschen hinweg durchsetzen kann, kann auch die Kirche nicht mehr über die Köpfe der Menschen hinwegpredigen, ohne sie mit ihren existenziellen Fragen in einen belebenden Austauschprozess einzubeziehen.

Fritz Hempler

Lautertal-Reichenbach

