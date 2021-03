Die Pressemitteilung der CDU vom 27. Februar trug die Überschrift „CDU will Radschnellweg durch Bensheim“. Da damit den Lesern vermittelt wurde, nach den Vorstellungen der CDU solle ein Radschnellweg auf der von ihr dargestellten Route durch die Stadt verlaufen, war daraufhin zu hinterfragen, ob auf dieser Strecke Anforderungen an einen Radschnellweg erfüllt werden können. In der Pressemitteilung vom 5. März erklärt die CDU, sich mit einer sogenannten Radschnellverbindung befasst zu haben, an die natürlich nicht so hohe Anforderungen wie an einen Radschnellweg zu stellen sind und von dem folglich auch nur geringere Verbesserungen für den Radverkehr zu erwarten sind.

Frage bleibt weiter offen

Zu weiterer Verunsicherung führt zudem, dass der Artikel zum Thema Radschnellverbindung am 5. März mit der Abbildung eines echten Radschnellweges (wie nördlich von Darmstadt) illustriert wird. Ob lediglich eine Radschnellverbindung (auch außerhalb der Orte) den Bedarf an besseren Radverkehrsverbindungen erfüllen kann, ist zu hinterfragen.

Die Frage aus meinem Leserbrief vom 3. März bleibt leider offen, denn die CDU verweist jetzt auf die Vorzugstrasse, welche über die Fehlheimer Straße verläuft. Gefragt war nach der von der CDU abweichend von der Vorzugstrasse vorgeschlagenen Führung über die Bahnstraße und die Verbindung von der Fehlheimer zur Wilhelmstraße (ab Saarstraße) sowie die konkrete ebenfalls von der Vorzugstrasse abweichende Verkehrsführung am Bahnhof vorbei zur Bahnstraße.

Klaus Lemmes,

ADFC Bensheim-Zwingenberg

Bensheim