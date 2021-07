Was ist eigentlich passiert in Lorsch, dass Vertreter der Kommunalpolitik nach Kritik aus der Bürgerschaft Zorn empfinden, sich und ihre Arbeit herabgewürdigt sehen und gleich mehreren Personen auf der Grundlage eines Leserbriefes die Kompetenz und in gewisser Weise auch das Recht abgesprochen wird, sich zu kommunalpolitischen Themen äußern zu dürfen?

Ich möchte an dieser Stelle auch die Frage stellen, an welchen Textstellen Leserbriefschreiber die „erschreckenden“, ihren Zorn erweckende Unkenntnis parlamentarischer Abläufe erkannt zu haben glauben, die, und hier kann ich zunächst nur für mich selbst sprechen, an keiner Stelle in Frage gestellt wurden. Es ging mir, und ich glaube auch den anderen Verfassern, in erster Linie um den Ton und die Stoßrichtung, mit der diese Abläufe ins Feld geführt werden – und ob das in dieser Form dem politischen Diskurs und auch der Vermittlung von Inhalten gegenüber den Wählern zuträglich ist.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, die ich als Reaktion auf meinen Leserbrief erhalten habe, kann ich davon ausgehen, dass ich mit dieser Meinung auch nicht alleine stehe, was den angesprochenen Sachverhalt angeht. Im Übrigen deute ich die Zustimmung auch von Seiten politisch aktiver Personen als Hinweis darauf, dass mein Eindruck nicht allein auf erschreckende Unkenntnis zurückzuführen sein dürfte.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Mir geht und ging es nicht darum, ein übliches politisches Prozedere in Frage zu stellen oder außer Kraft setzen zu wollen. Es geht mir um den Ton und die Form, die dabei in diesem Fall gewählt wurde und weiterhin genutzt wird. Und ich frage: Ist es nicht das Recht eines jeden Bürgers, auch gewählte (ehrenamtliche) Politiker in der Form ihres Handelns zu kritisieren?

Und ist es tatsächlich so, dass Personen, die nicht über das aus ihrer Sicht notwendige Verständnis parlamentarischer Abläufe verfügen, zwar wählen, ansonsten aber den Mund zu halten haben und Politik denen zu überlassen, die diese Abläufe beherrschen?

Kritik zu äußern, gehört dazu

Lebendige Demokratie sollte, wie ich in meinem ersten Leserbrief schon erwähnte, im Dialog erfolgen. Dazu gehören, mit Verlaub, auch Wähler, die Kritik an einzelnen politischen Prozessen äußern. Politikverdrossenheit ist aus meiner Sicht nicht zuletzt auch eine Folge eines manchmal wenig ausgeprägten Einfühlungsvermögens der Politiker für ihre Wähler.

Roland Volk

Lorsch

