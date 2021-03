In der immer hysterischer werdenden Dämonisierung Russlands und Wladimir Putins scheint ein neuer Höhepunkt erreicht zu sein: Joe Biden nennt Putin einen Mörder. Beleidigung und Verunglimpfung sind an die Stelle von Dialogbereitschaft und sachlicher Argumentation getreten. Dabei würde schon ein kurzer, selbstkritischer Blick in den Spiegel ausreichen, um Joe Biden das horrende Ausmaß der US-Doppelmoral vor Augen zu führen.

Dem weltweit verkündeten Eintreten für die hehren Ideale der Demokratie und Menschenrechte entsprach es, dass die USA darauf drängten, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu etablieren. Hier sollten Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem zivilen Gericht nach international anerkannten Standards durchgeführt werden.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus, wenn es amerikanische Staatsbürger betrifft. Die USA verwehren es dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, auch amerikanischen Bürgern und Kriegsverbrechern den Prozess zu machen. Die Befürchtungen, es könnten auch US-Politiker und Militärs vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden, sind so groß - und berechtigt- dass im Jahre 2002 der amerikanische Präsident durch den „American Service-Members’ Protection Act“ dazu ermächtigt wird, sogar militärisch einzugreifen, um US-Staatsbürger zu befreien, die sich in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrechen verantworten müßten.

Beim selbstkritischen Blick in den Spiegel würde Joe Biden vielleicht auch bemerken, dass sein Land nicht davor zurückschreckt, seine Gegner überall in der Welt mit Hilfe von Drohnen (auch unter Obama) zu ermorden. Ein Gerichtsverfahren billigt man ihnen ebenso wenig zu wie den Gefangenen in Guantanamo. Kein anderes Land in der Welt hat in den letzten Jahrzehnten so viele und grausame Kriege geführt - völkerrechtswidrige Kriege- mit zahllosen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen, mit Folter und Abhöraffären (sogar bei Frau Merkel) wie die USA. Die politischen Scherbenhaufen, Menschenopfer und Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan, im Irak und Libyen gehen vor allem auf militärische Interventionen der Amerikaner zurück. Schon vor Jahren wurden die USA in einer unserer großen Tageszeitungen als „internationaler Gewalttäter und Regelbrecher Nummer eins“ eingestuft.

Dieter Stephan

Bensheim