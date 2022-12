Auch wenn die Alte Postbrücke seit dem Jahre 2016 für die Öffentlichkeit gesperrt und durch einen Unfall stark ramponiert wurde, ist es in meinen Augen noch lange nicht legitim, sie für normale Bürger, die mit für die Sanierung finanziell herangezogen werden, nach der Wiederherstellung nur zum einseitigen Besichtigen und Begehen freizugeben. Das passt zur immer mehr zunehmenden Strategie der regierenden Parteien, die Natur vor der Haustür einfach der menschlichen Nutzung zu entziehen und zur No-Go-Area zu deklarieren.

Umwelterziehung wäre besser

Das ist auch eine neue Art, die Umwelt zu schützen. Stattdessen wäre es in meinen Augen viel sinnvoller, die Bevölkerung zur aktiven Umwelterziehung heranzuziehen und sie anzuleiten, Fahrradwege vor der Haustür entsprechend umsichtig und verantwortungsvoll zu nutzen und den Weg nicht zu verlassen.

Fahrradfahrer werden zu Feinden erklärt, die normalerweise nur die Wiesen, ohne viel Lärm und schon gar keinen Abgasen zu verursachen, durchqueren wollen. Was wird als Nächstes abgesperrt und der menschlichen Nutzung entzogen?

Immer breitere Autobahnen

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Umweltausschuss Idee für einen Rastplatz "Einhäuser E" vorgestellt Mehr erfahren

Der Lorscher Wald wird in den nächsten Jahren durch die geplante Bahnstrecke weiter nur an wenigen Stellen zugänglich sein, die Freizeitmöglichkeiten für Radfahrer werden weniger werden und sich bald nur noch auf Hauptwege konzentrieren. Dafür werden Autobahnen auf immer mehr Spuren erweitert, damit hat in diesem Land niemand ein Problem.

Familien werden förmlich gezwungen, sich erst ins Auto zu setzen, um sich an einen attraktiven Ort zur Freizeitgestaltung zu begeben, wenn vor der Haustür die Natur und ihre Orte durch Bau- und Industriegebiete für die Naherholung ausfallen und unattraktiv werden.

Lorsch bald nicht wiedererkennbar

Schade um die bisher schöne Natur vor der Haustür. In wenigen Jahren wird das einstmals so schön gelegene Lorsch nicht wiederzuerkennen sein, wenn die Entwicklung so weitergeht.

Aber durch die vielen Straßen und Autobahnen in unserer Umgebung ist zumindest garantiert, dass man wenigstens schnell von Lorsch wegkommt, wohin auch immer. Schöne neue Zukunft.

Monika Ofenloch

Lorsch