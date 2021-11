In dieser Woche in meinem Briefkasten: Ein Brief des Hessischen Ministerpräsidenten / Ministerium für Soziales und Integration, unterschrieben von : V. Bouffier und K. Klose.

Ich gehöre zu den Ersten, die beide Impfungen – auch altersbedingt – erhalten haben. Diese liegen mehr als sechs Monate zurück.

Der Aufforderung zur 3. Impfung liegt eine 17-Punkte umfassende Adressenliste von Impfstellen bei, die von Nord- und Osthessen – z.B. Kassel, Fulda, Hochtaunus- und Vogelsbergkreis umfassen. Das Nächstliegende wäre Darmstadt und Odenwaldkreis. So gerne ich diese Orte besuchen würde, aber nicht zum Impfen! Ich bitte für die von uns bezahlten Angestellten in oben genanntem Ministerium um Nachhilfeunterricht in Geografie Hessen.

Übrigens: Schon lange habe ich mich persönlich um einen Termin bei meiner Hausarztpraxis gekümmert und für Anfang Dezember einen Termin erhalten.

Gisela Shariff

Bensheim

