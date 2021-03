„Wir werden weitere Klagen einreichen“, BA vom 24. März

AdUnit urban-intext1

Endlich regt sich Widerstand! Die irrationalen Maßnahmen aus Berlin sind in keinster Weise gerechtfertigt und rational nachvollziehbar. Nicht nur die Bensheimer Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbetreibenden, die in ihrem Handeln massiv eingeschränkt werden und so um ihre Existenz kämpfen, müssen geschlossen gegen die Maßnahmen aus Berlin vorgehen. Wie kann es sein, dass ausgeklügelte (kostenintensive) Hygienekonzepte bei Einhaltung der AHA-Regeln in Restaurants und Geschäften nach Ansicht der Regierung nicht gut genug sind, wir uns aber alle jeden Samstag im Supermarkt an den Kassen stapeln dürfen?

Das soll mal einer verstehen! Wir müssen endlich anfangen, mit der Situation zu leben und das Beste daraus machen. Es gibt genug wissenschaftlich fundierte Methoden, sich und andere zu schützen, ohne die Wirtschaft gänzlich zu ruinieren. Wenn wir mit dem Leben warten, bis Corona vorbei ist, dann haben wir bald noch viel größere Probleme in Deutschland und auf weltweit.

Margarete Happel

AdUnit urban-intext2

Bensheim