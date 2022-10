Traditionsbäcker kämpft gegen die Krise, BA vom 20. Oktober

Durch einen bundesweit gesendeten Beitrag über das Bäckerhandwerk in den öffentlich-rechtlichen Medien steht das Bäckerhandwerk im Fokus: Gas, Personal und so weiter. Zum Teil mit Recht. Was machen die anderen: Gastronomie, Metzger etc. Durch rasante Preiserhöhungen versuchen diese Branchen, das aufzuhalten.

Ihr lieben Bäcker: Euer Jammern ist okay. Die Landwirte machen das seit Jahrzehnten.

Claus Richter

Lindenfels