In Bezug auf den Leserbrief und die Berichterstattung zu den mit Waffen aus legalem Besitz verübten Gewaltverbrechen möchte ich an dieser Stelle Einiges richtigstellen und weitere Hintergrundinformationen geben.

Der Autor des Leserbriefs schreibt, dass ihm „keine Sportwaffendisziplin bekannt [sei], die mit halbautomatischen Faustfeuerwaffen ausgeübt wird.“ Bei einer halbautomatischen Faustfeuerwaffe handelt es sich um jede heutzutage gängige Pistole, die über ein Magazin verfügt und bei der für jeden Schuss der Abzug erneut betätigt werden muss – im Gegensatz zu vollautomatischen Kriegswaffen.

Mit Ausnahme von Wettbewerben, die mit historischen Vorderladerpistolen und solchen die mit einschüssigen Luftpistolen bestritten werden, sind für alle übrigen Kurzwaffendisziplinen unter dem Dach des Deutschen Schützenbunds (DSB) halbautomatische Faustfeuerwaffen oder Revolver zu verwenden – darunter auch die olympische Disziplin Kleinkaliberpistole auf 25 Meter.

Weiterhin äußert Herr Scheffler, dass „auch waidwunde Tiere […] nicht mit 16-schüssigen Waffen erlöst werden [müssen]“. Der Schreiber des Leserbriefs scheint das Glück zu haben, dass er noch nie bei einer Nachsuche einem Wildschwein begegnet ist. In diesen Fällen kann jede Sekunde zählen. Wenn der erste Fangschuss nicht direkt letal trifft, ist das Leben des Hundes und dessen Frauchens oder Herrchens gefährdet, wenn nicht rasch ein zweiter oder gar dritter Schuss auf das Wild abgegeben werden kann.

Oft ist die Rede von Munitionslagern, bei denen man 1000 oder gar mehr Schuss gefunden hat. Diese Zahlen lassen sich jedoch sehr schnell relativieren: Beim Schießsport geht es darum, sich mit anderen zu messen und bei Wettkämpfen ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Dazu ist wie bei allen Sportarten Training notwendig.

In den meisten Disziplinen werden in der Wertung 30 bis 60 Schuss verlangt. Dazu kommen noch Probeschüsse. Dies bedeutet, dass pro Wettkampf beziehungsweise Training 40 bis 70 Schuss benötigt werden. Ambitionierte Schützen trainieren zwei- bis dreimal pro Woche. In einem Monat werden so im Schnitt zwischen 400 bis 800 Schuss Munition verbraucht. Etliche Schützen treten zudem in mehreren Disziplinen an, die entsprechend unterschiedliche Waffen und Munition in verschiedenen Kalibern erfordern.

Sportschützen müssen daher über einen entsprechenden Munitionsvorrat verfügen, der für Außenstehende hoch erscheinen mag, es aber tatsächlich nicht ist. Hinzu kommen Preisnachlässe beim Einkauf, die in der Regel bei 1000 Schuss beginnen.

Der Deutsche Schützenbund (DSB) ist nach Angaben des Olympischen Sportbundes der fünftgrößte Sportverband in Deutschland. Hinzu kommen weitere Verbände wie der Bund Deutscher Schützen (BDS) und andere. Mehr als 1,4 Millionen Mitglieder üben in Deutschland den Schießsport friedlich aus und finden in unseren Schützenvereinen eine Begegnungsstätte, die Menschen, egal welchen Berufs, Geschlechts und Alters zusammenbringt. Unsere Schützenvereine stiften so sozialen Zusammenhalt und Geselligkeit.

Ich möchte nun aber niemanden nicht weiter mit Zahlen langweilen, die vielleicht nicht interessieren. Ich möchte gerne alle, die sich für unseren Sport interessieren, aber auch sehr gerne diejenigen, die bis jetzt diesem Sport eher ablehnend gegenüber stehen, sehr herzlich dazu einladen, am 29. April um 13 Uhr zu uns ins Schützenhaus nach Auerbach zu kommen, um sich selbst zu informieren und sich ein eigenes Bild von uns Sportschützen zu machen.

