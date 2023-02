„Sie kleben sich auf Straßen und hoffen, dass die Menschen sich mit ihnen solidarisieren“, BA vom Montag, 30. Januar

Ich war zwar nicht beim Vortrag der „Letzten Generation“ anwesend, aber ich glaube, ich weiß, was die Beweggründe dieser Menschen sind. Und in ihren Anliegen gebe ich ihnen sogar Recht. Allerdings komme ich mit den Mitteln (Ankleben etc.) nicht klar!

Warum gründet die „Letzte Generation“ nicht eine Partei und versucht, auf demokratischem Weg Einfluss auf die deutsche Politik zu nehmen oder sogar selbst zu einer Regierungspartei zu werden? Das würde vermutlich einige Bürger auf ihre Seite bringen, die momentan mit diesen Provokationen fremdeln.

Karlheinz Götz

Bensheim