„Ärger über geköpfte Rosen auf dem Waldfriedhof“, BA vom 3. Februar

Am 11. Dezember 2015 wurde mein Mann bestattet, mit vielen Blumen und Kerzen. Am 12. Dezember besuchten meine Schwester und ich das Grab und machten dieselbe Entdeckung: Alle Rosen und Lilien waren verschwunden!

Dafür lagen die Hinterlassenschaft von Rehen auf dem Grab und in den fünf Kerzenstümpfen. Zuerst fanden wir das gar nicht lustig. Dann aber überlegten wir, was mein Mann wohl dazu sagen würde – er hätte sich gefreut, den Tieren ein solches Festmahl serviert zu haben. Blumen lassen sich ersetzen und die Friedhofsbesucher sollten die Tore schließen. Aber vielleicht können Rehe so hoch springen.

Gisela Shariff

Auerbach