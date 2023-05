„Künstliche Intelligenz kann manchmal besser sein als ein geübter Facharzt“, BA vom Montag, 24. April

Bereits in diesem Punkt muss ich Karl Lauterbach widersprechen, indem er geäußert hat, dass die Krankenkassen nur Zugriff auf die digitalen Abrechnungsdaten hätten, aber keinen Zugriff auf die medizinischen Daten der elektronischen Patientenakte.

Was beinhalten denn die Abrechnungsdaten zum Beispiel der Ärzte? Sie beinhalten Diagnosen nach ICD-10, Therapien, Medikationen etc. Und das sollen gemäß Minister Lauterbachs Aussagen keine medizinische Daten sein?

Unabhängig davon, ob ein Patient die digitale Patientenakte nutzt oder nicht, hat die jeweilige Krankenkasse Kenntnis von den Abrechnungsdaten, die gleichzeitig medizinische Daten beinhalten.

Patienten haben übrigens seit Oktober 2016 bereits Anspruch auf einen sogenannten bundeseinheitlichen Medikationsplan, für den es eine kostenlose App für das Handy gibt. Diesen Anspruch haben sie, wenn sie mindestens drei zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse verordneten, systemisch wirkende Medikamente gleichzeitig einnehmen oder anwenden und die Anwendungen dauerhaft - über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen - vorgesehen sind. So ist dies auf der Seite des Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. nachzulesen.

Gibt es ein Widerspruchsrecht?

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. hat diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan mit ihren wesentlichen Inhalten gerade vor vielen Jahren erarbeitet, um Medikamente aufeinander abstimmen zu können, damit Doppelverschreibungen vermieden werden, eine Übersicht über die verwendeten Arzneimittel zu haben und gefährliche Wechselwirkungen möglichst auszuschließen – also für mehr Patientensicherheit.

Insofern Karl Lauterbach auch ausführte, dass lediglich die Forschung auf diesen Daten in einer gesicherten Umgebung möglich ist – und auch das nur auf Antrag mit klarer Darstellung des Forschungszwecks, so frage ich mich, ob hier den Patienten auch ein Widerspruchsrecht eingeräumt wird und wer den Antrag mit klarer Darstellung des Forschungszwecks stellt? Und an wen genau?

Minister Lauterbach führte ja explizit aus, dass der Patient Herr seiner Daten bleiben muss und es möglich sein wird, den Zugriff generell nicht zu erlauben. Weiterhin führte Karl Lauterbach aus, dass die elektronische Patientenakte eine freiwillige Anwendung ist und bleibt. Dann hoffe ich zumindest, dass es auch in Zukunft dabei bleiben wird.

Bei den Corona-Impfungen wurde anfangs von der Politik auch beteuert, dass eine Impfung freiwilllig bleiben wird und es keine Impfpflicht geben wird. Tatsächlich wurde dann aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt sowie zum Beispiel auch die Impfpflicht für Soldaten. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde zum 31. Dezember 2022 wieder aufgehoben. Allerdings müssen sich bis heute bundesweit zahlreiche Bedienstete zum Beispiel von Krankenhäusern vor Gericht verantworten, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Nur so viel zu den anfänglichen Beteuerungen der Politik, dass es keine Impfpflicht geben wird.

Und jetzt soll die Bevölkerung den Worten von Minister Lauterbach vertrauen und glauben, dass die elektronische Patientenakte freiwillig bleiben wird und die Patienten Herr ihrer Daten bleiben werden?

Anne Alexander

Lorsch