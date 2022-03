„Schröder, hau ab“ und „,Spaziergänge’ sind eine Zumutung“, BA-Leserforum vom Samstag, 5. März

Ich zolle denjenigen in Lorsch und überall im Land meinen vollen Respekt und meine Hochachtung, die unsere Demokratie am Leben erhalten, indem sie durch Leserbriefe, Spaziergänge oder Demonstrationen sachlich und friedlich auf Probleme in unserem Zusammenleben hinweisen.

Leider ist in den letzten Tagen bei Leserbriefen teilweise ein unschöner Ton zu vernehmen: „Verjagt sie, nicht diskutieren, bringt sie in die Ukraine“ oder „Schröder hau ab“ sind weder sachliche noch friedliche Äußerungen.

Ich möchte mit meinem Leserbrief alle aufrufen, unsere freiheitliche Demokratie mit deren Möglichkeit der freien Meinungsäußerung durch einen anständigen Umgang zu leben und zu erhalten.

Jürgen Reiter

Lorsch