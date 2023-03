Das Regionallabor soll umziehen, BA vom 24. Februar:

Endlich mal gute Nachrichten fürs Lautertal. Man kann den Schannenbachern nur gratulieren, wenn das Regionallabor in ihr Dorfgemeinschaftshaus umzieht. Bietet es dort in idyllischer Umgebung die besten Bedingungen für Workshops, Tagungen, Konferenzen und Sitzungen bei bester digitaler Ausstattung. Mit dem Gasthaus „Zum Odenwald“ als Herberge und Einkehrmöglichkeit in unmittelbarer Nachbarschaft, Catering inklusive.

Wer würde hier nicht gerne neue strategische Überlegungen für sein Unternehmen kreieren, Mitarbeiter fortbilden, Vereine ihre Versammlungen abhalten und ihre weit entfernt wohnenden Mitgliedern damit eine Teilnahme ermöglichen? Unter Corona haben wir doch alle gelernt auch digital Sitzungen abzuhalten und auch Wahlen sind mittlerweile digital erlaubt.

Mit entsprechender Bewerbung über den Tourismusverband Bergstraße-Odenwald wird sicherlich eine nachhaltige Resonanz zu erzielen sein. Und die Dörfer unserer Höhengemeinde erhalten Anschluss und Entwicklungspotenziale. Mit entsprechendem Einsatz bei der Kreisverwaltung sollte auch die Verbindungsstraße nach Heppenheim gesichert werden können, um Unternehmen der Bergstraße eine schnelle und leichte Anfahrt zu ermöglichen.

Statt Regionallabor würde sich gut als Bezeichnung Forum Lautertal eignen, das die Begriffe Austausch-Zukunftswerkstatt-Entwicklung beinhaltet und leicht gängig ist.

Carmen Maus-Gebauer

Reichenbach