Neubau einer Hütte am Striethteich Elmshausen, BA vom 23., 25. und 30. Juli:

Ich bin seit 50 Jahren Vereinsmitglied im Verschönerungsverein Elmshausen und durfte die Anfangsjahre als aktives Mitglied die Entstehung des wunderschönen Striethteich-Geländes mitgestalten. Daher weiß ich die Arbeiten der Verschönerungsvereine im gesamten Lautertal zu schätzen und möchte mich bei allen für ihre ehrenamtlichen Arbeiten bedanken.

Die Gemeinde Lautertal kann stolz auf ihre Verschönerungsvereine sein, die nicht nur hegen und pflegen, sondern auch neue Ideen verwirklichen. Über die Einsparung der Finanzen ganz zu schweigen.

Seit fast 50 Jahren pflegen die Helferinnen und Helfer des Verschönerungsvereins Elmshausen kostenlos für die Gemeinde in ihrer Freizeit das Areal um den Striethteich in Elmshausen. Sie setzen ihre Arbeitskraft, ihr Geld, ihre eigenen Maschinen und Geräte zum Wohle der Allgemeinheit ein. So viel Einsatz sucht seinesgleichen.

Die ambitionierten Helferinnen und Helfer mähen regelmäßig, die Wege werden gepflegt, Hecken und Büsche geschnitten und Gestrüpp zurückgedrängt. Auf eigene Kosten hat der Verein ein Bauantragsverfahren für den Neubau einer Gerätehütte mit schönem Freisitz für die Allgemeinheit, für die Kinder unserer Gemeinde und für die Wanderer und Touristen auf den Weg gebracht und erfolgreich abgeschlossen.

Die Pläne hingen am Teichfest für jedermann einsehbar aus. Gleichzeitig soll in diesem Neubau jenes Gerät, das der Verein für die Pflege des der Gemeinde gehörenden Geländes benötigt, untergebracht werden. Denn die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten sind eine Zumutung. Ungeziefer, undichte Dächer usw. beschädigen Maschinen und Geräte.

Der Gemeindevorstand hat nunmehr ein Zuschussverfahren mit Hilfe des Vereins erfolgreich durchführen können. Zu den laut Presseberichten anfallenden Kosten in Höhe von 140 000 Euro soll es rund 74 000 Euro aus EU-Töpfen geben. Und auf Antrag des Bürgermeisters soll die Gemeinde 46 000 Euro beisteuern.

Die Hütte gehört der Gemeinde

Das bedeutet, dass der Verein ebenfalls noch 20 000 Euro tragen muss. Dazu kommen für den Verein noch die Kosten für das Vorverfahren und die später anfallenden Kosten, so dass laut dem Vorsitzenden Henry Scheppers der Verschönerungsverein ebenfalls Leistungen und finanzielle Mittel im Wert von über 45 000 Euro einbringen muss.

Jetzt soll der Verschönerungsverein darüber hinaus noch weitere 11 500 Euro an die Gemeinde mittelfristig zurückerstatten. Liebe Gemeindevertreter, überlegt einmal ganz genau, was hier passiert! Ein Verein arbeitet für die Gemeinde umsonst, pflegt und erhält deren Eigentum. Die geplante Hütte steht auf Grund und Boden der Gemeinde, sie gehört damit letztendlich dieser als Grundeigentümerin.

Die neue Hütte dient der Öffentlichkeit, auch indirekt der Geräteteil als erforderlicher Stauraum zur Ausübung der Arbeiten zugunsten der Gemeinde. Der Verein hat bisher tausende Stunden geleistet und wird dies auch in Zukunft tun. Setzt man nur zehn Stunden pro Woche an, um den gepflegten Zustand der Anlage zu erhalten, die der Bauhof erbringen müsste: ich glaube die Kosten für die Gemeinde lägen binnen allerkürzester Zeit um ein Vielfaches höher als die geplante Hütte.

Ehrlicherweise müsste die Gemeinde unter Berücksichtigung des Zuschusses die Gesamtkosten des Projekts tragen, also auch den durch den Verein avisierten Beitrag. Dies wäre eine angemessene Anerkennung für die seit 50 Jahren erbrachten Leistungen und die so eingesparten gemeinschaftlichen Kosten.

Die Arbeit des Verschönerungsvereins wird nach all den Jahren mittlerweile als selbstverständlich hingenommen. Die Gemeindepolitik nimmt überhaupt nicht mehr wahr, dass hier öffentliche Arbeiten und Leistungen übernommen werden, hin bis zum Kauf von Maschinen und Geräten auf Privat- oder Vereinskosten. Man kann seitens der Politik nicht immer nur bürgerschaftliches Engagement fordern. Das ist keine Einbahnstraße. Eine für den Verein kostenneutrale Unterstützung der Gemeinde ist hier angebracht. Alles andere wäre beschämend.

Willi Kammer

Bensheim

