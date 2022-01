„Friedlicher Protest gegen die Corona-Regeln“, BA vom Mittwoch, 19. Januar

Mit großer Besorgnis und mit Unverständnis habe ich die Berichte zu den sogenannten „Spaziergängen“ in Bensheim gelesen.

Zwei Dinge werden besonders betont. Erstens, dass der Protest friedlich gewesen sei. Zweitens, dass die „Spaziergänger“ keinerlei Kontakt zu Rechtsradikalen pflegten.

Wenn eine Protestbewegung es als zentralen Verdienst ansieht, keine Gewalt anzuwenden, dann lässt sich daran bereits ablesen, wie ein im Grunde selbstverständliches Verhalten für diese Menschen inzwischen offenbar zu etwas Besonderem geworden ist. Dies deckt sich mit der Tatsache, dass Berichte von Angriffen auf die Polizei, Missachtung geltender Regeln etc. aus anderen Städten belegen, dass Gewalt bei den „Spaziergängern“ tatsächlich in erschreckender Weise um sich greift.

Auch die Distanz zu Rechtsradikalen muss auffällig oft betont werden und ist trotzdem, oder gerade deswegen, kaum glaubhaft. Im Twitterkanal des AfD-Politikers und – laut Gerichtsurteil vom 26. September 2019 – Faschisten Björn Höcke findet sich erst gestern ein Retweet, in dem die AfD Thüringen betont, dass sie „hinter den Protestbewegungen“ der „Spaziergänger“ steht – in ganz Deutschland. Wenn man glaubt, diese treue Unterstützung rechter Feinde unserer Gesellschaftsordnung mit einem Lippenbekenntnis „gegen Neonazis“ wegwischen zu können, ist das bestenfalls naiv.

Und noch eine Anmerkung: Wie „friedlich“ ist es eigentlich, wenn die „Spaziergänger“ – wie zu lesen war – trotz Vorschrift das Tragen einer Maske in der Fußgängerzone verweigerten? Wie „friedlich“ ist es, die eigene Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen derart offen zu zelebrieren? Dass die Polizei es nicht für nötig befunden hat, geltendes Recht durchzusetzen und – wie ebenfalls zu lesen war – nicht einschritt, „obwohl die Verstöße gegen die Maskenpflicht deutlich zu erkennen waren“, ist verstörend. Ebenso wie der Hinweis auf den „guten Kontakt“ der „Spaziergänger“ zur Polizei.

Es sei aber noch an eine ganz andere Art von Spaziergängen erinnert: Am 17. Januar, als knapp 400 Menschen durch Bensheim marschierten, um Rücksichtslosigkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit und Irrationalität zu feiern, sind 491 240 Menschen in ein Impfzentrum oder in eine Praxis spaziert und haben sich impfen lassen.

Anja Zimmermann

Bensheim