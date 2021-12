Beim Lesen des Beitrags über den geplanten dreispurigen Ausbau der A 67 wird mir angst und bange. Gibt es in der Oberrheinischen Tiefebene zusammen mit der A 5 denn immer noch nicht genügend Möglichkeiten für motorisierte Verkehrsteilnehmer, sich am Steuer ihres Autos auszutoben? Es wird von den dafür verantwortlichen Politikern vollkommen ignoriert, dass es kein „weiter so“ gibt und gar keine Ressourcen an Treibstoff für einen solchen umweltverachtenden Lebensstil zur Verfügung stehen.

Die neue Grünenbeteiligte Regierung in Berlin ist weit und scheint auf diese Entwicklung keinen Einfluss nehmen zu können oder zu wollen. Wo sind die Politiker, die mit ihren Parteien für ein „Genug“ einstehen an Straßen, Sporthallen, Landschaftszersiedlung und Industrieflächen? Wo bleibt die Vernunft für maßvolles und zukunftsgerichtetes Handeln?

Der Ausbau der Bahnstrecke wird erstmal in ferner Zukunft greifen, eine möglichst lange Untertunnelung ist sinnvoll und sollte als Zukunftsobjekt nicht an finanziellen Argumenten scheitern. Solange braucht es Augenmaß und Zurückhaltung beim Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Also lieber mal einen Baum pflanzen, als ständig schon bestehende Wälder abzuholzen, um mehr Platz für Autoverkehr zu schaffen.

Monika Ofenloch

Lorsch