Vor viereinhalb Jahren habe ich mir ein Pedelec mit einem fest verbauten Motor eines renommierten Herstellers gekauft. Jetzt traten mechanische Knackgeräusche in dem Motor auf.

Der Verkäufer des Pedelecs kann diesen Schaden nicht selbst beheben. Also nahm ich Kontakt mit dem Motorenhersteller auf. Es wurde mir erklärt, dass sie den Motor für eine womögliche Reparatur nicht anzunehmen bereit seien, da die Garantiezeit von drei Jahren abgelaufen sei.

Man stelle sich vor: Noch nicht einmal die Ursache wird geklärt. Daraufhin habe ich erfahren, dass sämtliche Hersteller dieser Pedelec-Motoren so verfahren. Die Rede ist von einem Motor, dessen Preis bei mehr als 1000 Euro liegt. Das sollte man wissen, wenn man sich so ein Bike zulegt – eine Unverschämtheit, finde ich.

So bleibt nur, das Rad zu verschrotten (ohne den Defekt zu erkennen beziehungsweise zu reparieren). So viel zum Thema Nachhaltigkeit, von der die Politiker so oft sprechen.

Werner Schütz

Einhausen