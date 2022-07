„Bulldozer machen Weizenfelder platt“, BA vom Montag, 11. Juli

Ich war in letzter Zeit selten so sprach- und fassungslos, nicht zuletzt hilflos über das Vorgehen, das in diesem Bericht beschrieben wird. Hoffentlich bin ich nicht die Einzige, die bei so viel Dummheit laut aufschreien möchte.

Die Argumente der empörten Menschen sind alle aufgezählt, ich erspare mir, sie zu wiederholen. Aber mein Hoffen: Möge es noch zahlreiche Leserinnen und Leser geben, die ihrem Entsetzen deutlich Ausdruck verleihen. Mein Buchtipp: „Dummheit“ von Heidi Kastner.

Marie-Luise Seib

Heppenheim

