„Zeichen für mehr bisexuelle Sichtbarkeit“, BA vom 24. September

Mit Befremden las ich, dass die Bürgermeisterin Bensheims als Chefin der städtischen Verwaltung sich vor den Karren sexueller Sonderinteressen spannen lässt. Ist das ihre Aufgabe? So darf man wohl fragen.

Ich kann nicht bestätigen, dass „Bisexualität immer noch ein Tabu-Thema“ sei. Im Gegenteil: Man wird ungewollt überall und häufig mit immer schillernderen sexuellen Selbstdarstellungen der „queeren Community“ konfrontiert. Die Bewegung mit den unaussprechlichen Buchstaben und der vereinnahmten Regenbogenpalette möchte uns weismachen, es gebe Dutzende sexueller Identitäten, und alle seien „gut so“ und alle seien diskriminiert.

Im Kern geht es hier nicht um Menschenrechte. Aus meiner Sicht werden hier exzentrische Vorlieben massiv gehypt und promoted (auf Deutsch: hochgejubelt und angepriesen). Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, welche gesellschaftlichen Folgen solch ein hedonistischer Lebensstil hat?

„Woge der künstlichen Empörung“

Unsere Kinder werden in der Schule in ihrer (hoffentlich noch gesunden) sexuellen Identität systematisch verunsichert. Wollen wir das überhaupt? Nein, ich will das nicht, und die allermeisten Menschen meines Umfelds auch nicht, aber: „Man darf ja nichts mehr sagen“.

Mich beschleicht das Gefühl, die viel beschworene Diskriminierung läuft allmählich anders herum: Normale Heteros und traditionelle Familien sollen zu allenfalls geduldeten Exoten herabgewürdigt werden; Widerspruch soll mit einer Woge der künstlichen Empörung, gerne mit dem Stempel „homophob“, niedergeschrien werden – in manchen Kreisen Berlins und Hamburgs durchaus auch mit Gewalt gepaart.

Wir leben in einem – immer noch – freien Land und jeder darf – in Grenzen – so leben, wie er will. Ja, und jeder darf auch für seinen Lebensstil werben.

Das Amt missbraucht

Dass Personen der Exekutive solche Lebensstile bewerben – und eine Fahnenhissung ist eine solche Werbung –, überschreitet nach meinem Dafürhalten Grenzen von Kompetenz und Angemessenheit.

Ich finde, hier werden ein Amt und ein öffentlicher Akt missbraucht.

Martin Giebeler

Zwingenberg