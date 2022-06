Als Bensheimerin ist mir der Weg zum Kirchberghäuschen natürlich der liebste, aber gleich an zweiter Stelle kommt bei mir die Umrundung des herrlichen Bruchsees in Heppenheim. Nachdem viel Gestrüpp entfernt wurde, ist der freie Blick auf die Bergstraße und Umgebung noch viel reizvoller.

Leider gibt es seit dem Aus am Vogelpark keine Einkehr mehr am See. Das ist sehr bedauerlich, zumal sich das Gebäude dafür anbietet. Vielleicht wagt es ein Wirt, eine Einkehr zu ermöglichen. Die vielen Spaziergänger wären bestimmt sehr dankbare Einkehrer.

Erika Rossmann

Bensheim