Leserbrief zu „CDU will keinen Urwald am Felsberg“, BA vom 27. März:

Es gehört zum Allgemeinwissen, dass ein gemietetes Auto, eine gemietete Wohnung oder ein verpachtetes Land im Eigentum des Vermieters oder Verpächters verbleibt. Im Pressegespräch der Lautertäler CDU offenbart nun die CDU Wissenslücken. Denn in dem abgedruckten Gespräch wurde dies geschildert:

Für den Felsbergwald würde ein Angebot zur langjährigen Pacht mit dem Ziel Urwald bedeuten, dass die Gemeinde den Wald „aus der Hand gebe“ und das Eigentum wechseln könnte. Keine der drei Optionen, die in der entsprechenden Ausschusssitzung vorgestellt wurden, bedeuten aber einen Eigentumswechsel!

Anfangs war die CDU überrascht, dass die Gemeinde auch bei Verpachtung weiterhin Kosten wie Grundsteuer für den Felsbergwald habe, nun geht sie davon aus, dass sogar das Eigentum wechsle.

Im Pressegespräch sagt die CDU aus dem Lautertal, sie sei in den letzten beiden Wahlen von den Bürgern auch deshalb stark gewählt worden, weil sie sich für den Schutz des Waldes einsetze. Nun ist in den letzten beiden Haushaltsjahren der Gemeindewald zum Verlustgeschäft geworden, und der Lautertäler Wald ist kränker wie zuvor. Somit hat die CDU diesen Wählerauftrag also nicht erfüllt.

Mir drängt sich der Eindruck auf, beim Natur- und Klimaschutz steht der Buchstabe C bei der Lautertäler CDU für Contra. Weil man allzu oft dagegen ist. Jetzt ist man gegen den Urwald am Felsberg, davor schon gegen regenerative Energien (gegen Photovoltaikpflicht für Neubauten, in Teilen auch gegen Freiflächen-PV), gegen Trinkwasservorsorge und Hochwasserschutz (gegen Zisternenpflicht für neue Baugebiete) und gegen Artenvielfalt, weil man Totholz lieber aus dem Wald am Felsberg räumen lässt, statt es als Lebensraum darin zu belassen. Und wie im Pressegespräch klargestellt, auch gegen Ratschläge von außen – einen Bürgermeisterkandidaten von außen nimmt man aber gerne.

Trost will uns die CDU Lautertal spenden, indem sie darauf verweist, dass sie ja schon zwei (!) Bäume für den Wald gesetzt habe. Während sie dafür gesorgt hat, dass in den letzten Wochen im Felsbergwald das Zehnfache oder gar Hundertfache an Bäumen abgeräumt wurde. Was übrigens den Wert des Waldes im von der CDU favorisierten Modell für den Wald vermindert.

Um eventuellen weiteren Wissenslücken der CDU Lautertal vorzubeugen: Flächen „stilllegen“ beutetet nicht Abholzung der Bäume.

Oliver Oswald

Elmshausen