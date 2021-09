Leserbrief „Geht von vollständig Geimpften ein Risiko aus?“, BA vom 14.09.2021

Die Fragestellung und der Textinhalt des oben genannten Leserbriefs lassen vermuten, dass es sich bei der Autorin um eine Impfverweigerin handelt, eventuell sogar um eine Anhängerin der sogenannten „Querdenker“. Sie schreibt doch selbst: Es sind laut Aussage des Chefarztes „vorwiegend Ungeimpfte“, die stationär wegen Corona-Erkrankung, aufgenommen werden. Wie kommt sie dann zu dem Schluss, dass von den Geimpften ein „erhöhtes Risiko“, ausgeht, wie indirekt in ihrem Leserbrief unterstellt wird?

Fakt ist:

1.) Bevor man auf einer Station im Krankenhaus landet, erfolgt bereits am Krankenhaus-Eingang ein Schnelltest auf Corona. So war es auch bei mir Anfang des Jahres 2021. Die Frage, ob geimpft, wurde nicht gestellt, obwohl ich zur Risikogruppe 1 gehöre und durchaus hätte geimpft sein können. Ich war es aber aus eigener Entscheidung nicht; meine persönliche Risikoeinschätzung wich von der offiziellen Risikoeinschätzung ab, und ohne gemeinsame Impfung mit meiner Ehefrau (Risikogruppe 2) kam für mich eine Sonderbehandlung nicht in Frage. Pandemien kenne ich schon von meiner Jugend. Zum Höhepunkt der Vogelgrippe-Pandemie war ich beruflich bedingt in Japan und Korea. Ohne Schutzimpfung war eine Einreise in diese Länder nicht möglich.

2.) Der Schnelltest hat eine Fehlerquote von ca. 10 bis 15 Prozent. Er ist aber so aufgebaut, dass der Fehler in einem falschen positiven Befund liegt. Im Klartext: Obwohl positiver Test-Befund, ist man nicht an Corona erkrankt, wird aber auf die Corona-Station eingeliefert. Und dort verbleibt man, auch wenn der folgende teure und langwierige Test ein Negativ bescheinigt, bis zur Entlassung.

3.) Selbst ein vollständiger Impfschutz schützt nicht zu 100 Prozent. In allen frei zugänglichen Veröffentlichungen steht, dass je nach Produkt/Hersteller der Impfschutz zwischen 60 Prozent und knapp über 90 Prozent (Biontech) liegt. Also kann ein Impfdurchbruch nicht zu 100 Prozent verhindert werden. Das galt auch für die Pocken-Pflichtimpfung für mich und meine Geschwister. Aber die Pocken gelten, bis jetzt noch, als ausgerottet.

Für Corona-Geimpfte ist der Krankheitsverlauf jedoch in der Regel, nicht so schlimm wie bei den meisten Ungeimpften. Das eigene Immunsystem verfügt nach der Impfung bereits über die erforderlichen Basisinformationen. Deshalb mein persönlicher Rat an alle Unentschlossenen, die geimpft werden können, es aber noch nicht sind: Lasst euch impfen! Ihr schützt euch und eure Kinder usw., die noch nicht geimpft werden können. Wir, meine Ehefrau und ich, sind inzwischen zweimal geimpft, und unsere Enkeltochter, 14 Jahre alt, hat bereits die erste Impfung hinter sich.

Vielleicht wachen auch sogenannte „Querdenker“ auf. Wenn nicht, sollten sie doch bitte so ehrlich sein und in einer notariellen Patientenverfügung festhalten, dass sie ausdrücklich auf Intensivstation mit Zwangsbeatmung verzichten. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und dies 2020 noch ausdrücklich notariell beglaubigen lassen.

Hermann Bausch

Bensheim