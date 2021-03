Wann wird der Handel seine Geschäfte wieder öffnen dürfen? Unter welchen Bedingungen wird dies sein? Wird es einen dritten, vierten oder gar fünften Lockdown geben? Oder wird der zweite bis auf weiteres ausgedehnt?

Das ist nur ein Teil der essenziellen Fragen, die den Einzelhandel umtreiben.

Bei allem Respekt vor der Pandemie und ihren Folgen ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass man die gut funktionierende Regelung mit Terminvergabe („Click & Meet“) im Einzelhandel mit einem Kunden auf 40 Quadratmetern nicht beibehalten darf. Wieviel Kunden befinden sich denn im Supermarkt auf 40 Quadratmetern?!

Ich komme mir inzwischen jedenfalls vor, als hätte ich nicht nur Corona an den Backen, sondern ich bin wohl das absolute Seuchenrisiko. Nur weil ich einen Schuhladen von etwa 100 Quadratmetern betreibe. Natürlich mit Hygienekonzept, mit Desinfektion, mit Maskenpflicht, mit Zutrittsbeschränkungen – aber egal. Das taugt ja anscheinend alles für nichts.

So langsam frage ich mich: In was für einem Land leben wir überhaupt? Ist das immer noch nur der Schutz einer gefährdeten Bevölkerung? Oder will man einfach nur den Einzelhandel loswerden? Wir werden nicht mehr benötigt?

Wenn das so sein sollte, dann wäre es echt nett, das mal klar zu sagen. Ich schreibe sonst keine solchen Kommentare, aber so langsam macht sich echt Verzweiflung breit.

So viele andere dürfen arbeiten. Und arbeiten ja auch nur selten ganz allein. Und auch viele andere Branchen finden kaum noch eine Perspektive.

Viola Lugo

Einhausen

