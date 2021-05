Klimawandel taugt nicht als Argument gegen Erweiterung

Leserbrief zu „Steinbruchpläne ein zweischneidiges Schwert“, BA vom 18. Mai 2021.

AdUnit urban-intext1

Dass man sich bei den Gegnern der Steinbrucherweiterung gerade das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz als Argumentationshilfe gegen die Erweiterung zu eigen macht, zeugt doch davon, dass man die Ursachen des Klimawandels nicht verstanden hat, oder diese nur dann anführt, wenn dies ins politische Weltbild passt. Die Ablehnung der Erweiterung durch Bündnis 90/Die Grünen, der Tierschutzpartei, sowie der Freien Wähler, die die Erweiterung auch aus Gründen des Klimawandels anführen, führt, sollte sie zur Geltung kommen, gerade zum Gegenteil dessen, was man eigentlich bezweckt, nämlich zu einer zusätzlich ungeheuren Belastung unseres Klimas durch jährlich tausende Tonnen von Kohlendioxid.

Die genannten Parteien stehen mit ihrer Fehleinschätzung leider nicht alleine da. Seit Wochen werden immer wieder Leserbriefe veröffentlicht, deren Verfasser die katastrophalen Auswirkungen auf unser Klima durch die Erweiterung beschreiben.

Wer die ausführlichen Unterlagen zur Antragsstellung gelesen hat, weiß, dass jährlich weiterhin 500 000 Tonnen Gestein dort abgebaut werden. Das entspricht 20 000 Lkw- Transporten. Dass weiterhin in gleicher Menge Gestein in unserer Region benötigt wird, steht außer Zweifel fest.

AdUnit urban-intext2

Wenn die Transportwege nach Schließung des Steinbruchs zukünftig nur 50 Kilometer länger sind, was unrealistisch ist, da es in dieser Entfernung keine lieferfähigen Steinbrüche gibt, so kommen pro Jahr eine Million zusätzliche Fahrtkilometer zustande. Weil ein Lkw zirka 40 Liter Diesel pro 100 Kilometer verbraucht, kommen so 400 000 Liter Diesel zusammen.

Da aus einem Liter Diesel 2,6 Kilogramm CO2 bei der Verbrennung entstehen, fallen über 1000 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid pro Jahr an – und das nur bei einfacher Fahrt.

AdUnit urban-intext3

Ein Hektar Buchenwald kann durch Holzzuwachs zirka neun Tonnen CO2 im Jahr binden. Das heißt, dass die 6,2 Hektar Wald, die innerhalb von zehn Jahren gefällt werden sollen, zirka 56 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr binden können. Der Rest von fast 1000 Tonnen geht jährlich in die Atmosphäre und heizt diese auf. Realistisch sind aber Werte, die um ein Vielfaches höher liegen.

AdUnit urban-intext4

Das Argument Klimawandel ist also mehr als ungeeignet, um gegen die Erweiterung zu stimmen und zeugt von Unkenntnis der Problemlage.

Betrachten wir nun aber die aktuellen Forderungen bestimmter Parteien und Organisationen:

Regionaler Konsum: Warum nicht auch bei mineralischen Rohstoffen? Die alternativen Lieferanten aus China, Indien, Schottland liefern nicht klimaneutral.

Radschnellwege: nachhaltige Rohstoffe wie Rindenmulch oder Holzhackschnitzel sind wenig zum Bau geeignet und werden kaum angenommen werden. Also doch Steine und Asphalt. Aber woher?

Reduzierter Landschaftverbrauch: Radschnellweg mit fünf Meter Asphalt und einem Meter Bankettbreite (Frankfurt /Darmstadt) geplante Weiterführung bis Heidelberg. Zum Vergleich: Der Regelquerschnitt von Bundesstraßen beträgt 6,50 Meter.

ICE-Tunnel von Langwaden bis Mannheim: Ohne Schotter, Schwellen, Beton und Zement?

Man sollte auch die Auswirkungen eigener Forderungen hinterfragen.

Günther Hagemeister

Lorsch