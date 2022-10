„Ist Windkraft nicht doch ein Standortkiller?“, BA-Leserforum vom Samstag, 22. Oktober

Sicher sollte man den Leserbriefschreiber als langjährigen engagierten Klimaschützer ausdrücklich respektieren. Sein Text berührt einige wichtige Fragen, weswegen ich dazu etwas schreiben möchte.

Mehr zum Thema Energiewende Ist Windkraft nicht doch ein Standortkiller? Mehr erfahren Klimawandel Wir müssen anfangen, wirksam zu handeln Mehr erfahren

Die Aussage des Unternehmers und Windkraftexperten Franz Mitsch von 150 nötigen Windkraftanlagen im Kreis Bergstraße entspringt nicht irgendwelchen „Träumen“, sondern stellt eine Hochrechnung dar, wenn wir davon ausgehen, der Kreis Bergstraße sorgt selbst für die Energie, die er braucht, und wenn wir davon ausgehen, dass wir weiter so konsumieren wie gewohnt. Und es gehen Annahmen mit ein, die noch genauer zu überprüfen sind.

Ich bin damals auch über die große Zahl erschrocken und dachte bei mir: Da sollten wir als Gesellschaft doch noch mal darüber debattieren, ob wir nicht lieber unsere Konsumansprüche herunterschrauben. Mit „wir“ meine ich nicht die Ärmeren unter uns, die gerade aktuell kaum über die Runden kommen, sondern die materiell Bessergestellten, die wie selbstverständlich mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen und sich andere Dinge leisten, die unser Klima und die Natur ruinieren.

Knüppel aus dem Weg geräumt

Leider ist die Erderhitzung und Naturzerstörung von vielen noch nicht richtig begriffen. Ich sage das nicht, weil ich die vielen Natur- und Klimaschützer in der CDU/CSU diffamieren möchte, sondern deshalb, weil die CDU/CSU, teilweise mit der SPD oder der FDP, die Energiewende in den 2010-er Jahren derart ausgebremst hat.

Der Leserbrief nennt und kritisiert als einzigen Politiker Robert Habeck. Natürlich macht die jetzige Regierung mit Habeck üble Umwege auf dem Weg zur Klimaneutralität (Wiederanfahren dreckiger Kohlekraftwerke, Beschaffung von dreckigem und dazu teurem Fracking-Gas). Meiner Meinung nach hängen diese üblen Umwege hauptsächlich mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen zusammen.

Aber diese Regierung hat eine Menge bürokratische Knüppel aus dem Weg der Erneuerbaren geräumt und bewegt sich hin zur Klimaneutralität. Nicht schnell genug, aber die alte Regierung war eine Schnecke dagegen. Manche neuen Vorschriften gelten erst seit kurzem oder werden erst zum nächsten Jahr in Kraft treten oder brauchen noch Zeit, bis sie sich auswirken, so dass es viele noch nicht so merken.

Nachvollziehbar, aber schade

Das finde ich schade bei manchen konsequenten Naturschützern: Sie konzentrieren sich mit Herzblut auf einzelne Phänomene oder Ereignisse, denken aber anscheinend weniger darüber nach, wie die Politik doch große Linien festlegt – in die eine oder andere Richtung. Und dass wir es sind, die die Politiker wählen. Und weil dort in der Politik oft schwer verständliche Kompromisse rauskommen, denkt man leicht: Von denen ist nichts zu erwarten. Vergiss die Politik! Das ist nachvollziehbar, aber schade.

Ich schreibe das, weil diese Aspekte in dem Leserbrief fehlen und man sich fragen könnte: Ja, was will er denn nun?

Ich glaube nicht dran, dass man die Konflikte zwischen Naturschutz und Klimaschutz alle schön einvernehmlich lösen kann. Es sind sicherlich auch Kompromisse nötig, die wehtun. Vielleicht ist der Kompromiss, wie der Artenschutz beim Bau neuer Windkraftanlagen berücksichtigt werden soll, solch einer.

Aber, überspitzt gesagt: Wenn wir jeden einzelnen Baum und jedes einzelne Tier retten wollen, werden wir bald in einer so heißen Welt leben, in der sehr viele Tiere und Pflanzen nicht mehr leben können und auch viele Menschen. Wir Europäer werden es vielleicht noch relativ gut haben – aber in weiten Teilen von Afrika, Pakistan oder Indien zum Beispiel werden wohl keine Menschen mehr leben können.

Otto Merkel

Bensheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum