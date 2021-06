Wie viele Fehlheimer gewollt oder ungewollt bemerken müssen, schlagen die Glocken von Sankt Bartholomäus zur Zeitangabe meist falsch. Dieser Umstand führt im Ort mittlerweile zu diversen Irritationen.

AdUnit urban-intext1

Rentner und Senioren erscheinen oft zur falschen Uhrzeit am Mittagstisch. Etwas später treffen sie sich auf der Straße und rufen sich in gebührendem Corona-Abstand zu: „Hoschte geheert, was die widder zusammegebembelt hawwe?“

Gänsehirten sind verwirrt

Selbst Gänsehirten wie ich, welche meist keine Uhr haben und sich auf den Glockenschlag verlassen, werden in die Irre geführt. Die Gänse kommen aus dem Tritt und manche Hähne im Ort beginnen zu unmöglichen Zeiten in wirren Oktaven zu krähen.

Mittlerweile kursieren in Fehlheim die abstrusesten Gerüchte: Da waren wohl dunkle Mächte im Spiel – oder der Glöckner wäre wohl betrunken. Um diesen jahrelang währenden Missstand ein Ende zu bereiten, hätte ich an die Kirche folgende Bitten:

AdUnit urban-intext2

1. „Bembelt“ in Zukunft richtig.

2. Habt ihr Probleme mit eurem Bembelwerk, so lasst es einmal untersuchen.

AdUnit urban-intext3

3. Wenn ihr nicht richtig „bembeln“ könnt, hört lieber ganz damit auf.

AdUnit urban-intext4

PS: In Schwanheim funktioniert es.

Johann Ludwig Pflüger

Fehlheim