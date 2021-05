Kirchenaustritte bedeuten Verlust an Religiosität

„Zahl der Christen in Deutschland schrumpft stark“, BA vom Dienstag, 4. Mai, „Man kann auch Christ sein, ohne der Kirche anzugehören“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 6. Mai, und „Unser christlicher Glaube braucht Kirchen“, BA-Leserforum vom Samstag, 8. Mai

Freilich bleiben Menschen, die aus der Kirche austreten, Christen (so sagt der Autor des ersten Leserbriefes mit Recht). Sagen wir, es ist so ähnlich wie bei den Deutschen, die nach Südamerika ausgewandert sind und die ihr Deutschtum behalten haben (oder verloren haben), in dem Maße, in dem sie sich selbst darum bemüht haben oder wie sie in einer Gruppe Gleichgesinnter aufgefangen wurden. Und da liegt der kritische Vergleichsansatz mit den „kirchenfreien“ Christen: Wie viel Selbstverpflichtung zu religiöser „Leistung“ empfinden sie und mit welcher Gruppe von „Glaubensgenossen“ setzen sie ihr Christsein fort? Was geben sie an Religiosität an ihre nachfolgende Generation weiter?

Ein Kirchenaustritt wird vermutlich nur in seltenen Fällen zu einer Intensivierung der Religiosität führen und dient eher als argumentative Rechtfertigung aus dem Versiegen der eigenen religiösen Überzeugungen heraus. Der Verlust an Religiosität: Liegt die Ursache dafür bei dem derzeitigen Gottesbild? Müsste es aktualisiert werden für unsere aufgeklärte moderne Welt mit ihrem unbegrenzten Unterhaltungsangebot und den rasant voranschreitenden technologischen Erkenntnissen? Aber gibt es „Aktualität“ für den christlichen Gott?

Christsein ohne Religiosität ist dann am ehesten das, was durch das „C“ in CDU vermittelt wird, nämlich etwas beruhigend Verschwommenes. Kurzum, die statistischen Angaben vom 4. Mai zu den Kirchenaustritten sind eben doch alarmierend, genauso wie die jugend-armen Gottesdienste – auch in Bensheim. Kein Wunder, wenn aus den Kirchen und aus dem Kirchenvolk SOS-Rufe ertönen. „Save our souls“ – was aber, wenn sonst keiner mehr an die unsterbliche Seele glaubt?

Volker Scherf

Bensheim

