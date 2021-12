In Bensheim werden wohl die Kita-Gebühren erhöht, BA vom 10. Dezember

In Bensheim sind die Kindertageseinrichtungen aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung zu reduzierten Betreuungszeiten zurückgekehrt. Eltern organisieren sich mal wieder mit großer Kraftanstrengung, um die institutionelle Bildung von Kindern und Erwerbsarbeit zu vereinbaren. Die besonders hohen Belastungen von Eltern in der Pandemie, in finanzieller wie psychischer Hinsicht, sind durch Studien hinlänglich bekannt.

Keine Empathie

In dieser sensiblen Zeit hat die Stadt Bensheim die Gebührenerhöhung der Plätze in Kindertageseinrichtungen auf der Tagesordnung.

Es zeigt sich, dass die Empathie gegenüber Eltern und Kosten der frühkindlichen Bildung im Spannungsverhältnis stehen und dass Kindertageseinrichtung zum Spielball der Politik werden.

Weiterhin wird deutlich, dass die Bedeutung der institutionellen frühkindlichen Bildung in Bensheim nicht gesehen wird. Andere Bundesländer (Hamburg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern) oder andere Städte (Frankfurt, Heilbronn) haben bereits die Bedeutung von Kindertageseinrichtungen erkannt und der kostenfreie Kindergartenplatz ist längst Standard. Die Politik hat in diesen Städten und Ländern im Rahmen ihrer Möglichkeiten die richtigen Prioritäten gesetzt.

In der Bensheimer Kommunalpolitik gibt es das Bestreben, eine Erhöhung von sieben Prozent durchzusetzen. Dies ist kein politisches Handeln, sondern erinnert an reines Verwaltungshandeln. Politik ist gut beraten, wenn sie sich nicht vom Verwaltungshandeln, sondern zum Wohl der Bürger leiten lässt.

Wohlfeile Kostenrechnung

Bensheim ist eine familienfreundliche Stadt. Viele Eltern mit kleinen Kindern ziehen bewusst, trotz hoher Wohnpreise, nach Bensheim. Wenn der Magistrat rein die Kosten für Kindertageseinrichtungen im Blick hat, wird dies mittelfristig Auswirkungen auf die Attraktivität der Stadt für junge Familien haben.

Ich würde mir wünschen, dass die Verantwortlichen die Kindertageseinrichtungen als Bildungs- und Sozialisationseinrichtungen anerkennen und keine wohlfeile Kostenrechnung der frühkindlichen Bildung diskutieren.

Ebenfalls sollten die Verantwortlichen den Eltern mit deutlich mehr Empathie begegnen, sie in der Pandemie nach Kräften unterstützen, sie entlasten statt belasten. Das würde gut zum Selbstverständnis dieser schönen (familienfreundlichen) Stadt passen.

Michael Wieland

Bensheim

