Ehemals hieß der Slogan in Bensheim, „Bensheim - Flair und mehr“. Der Abstieg von der Vorzeigestadt im Kreis Bergstraße in den Bereich „jenseits vom Mittelmaß“ ist rasant. Gefühlt geht es den Koalitionen der letzten zehn Jahre mehr um Kungeleien/Vetternwirtschaft, um Selbstdarstellung, Vernichtung von Bensheimer Werten wie Grund und Boden, Entkernung der Fußgängerzone und Pöstchen.

Nun ist es ja nicht alleine die Position des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, wir sind ja an demokratische Vorgaben gebunden und somit kommt den Begleitakteuren eine eigentlich wichtige Rolle zu. Wer diese Phasen der vergangenen drei Amtsperioden mit wachen Augen begleitet hat, reibt sich von Wahl zu Wahl die Augen.

Da werden ehemalige Oppositionsanwärter plötzlich zu Verteidigern der ehemaligen politischen Gegner und vertreten plötzlich das, was sie vorher negierten. Da werden, subjektiv gefühlt, Positionen in schwindelerregender Geschwindigkeit gewechselt und vor allem wird das Gefühl als Bürger immer stärker, dass sich alles um persönliche Bedürfnisse Einzelner dreht und nicht mehr um Bedürfnisse der Bürger und Steuerzahler.

Ist der derzeitige Zustand eine Schwäche der Demokratie oder befinden wir uns bereits in der postdemokratischen Phase, in der Bürger eine untergeordnete Rolle spielt? Sind Bürger lediglich Nummern, die Geld bringen? Bekommen Stadtverordnete (gewählte Vertreter) überhaupt noch die „Freiheit“ (wenn sie es den wollen), die Wähler zu vertreten? Oder vertreten sie die jeweilige Partei, wie früher die Glaubensbrüder den Katechismus?

Erstmal machen, dann schauen

Was in der größten Stadt des Kreises Bergstraße in den letzten drei Wahlperioden am meisten gelitten hat, sind Kernkompetenzen. Nicht mehr auffindbar sind Kernkompetenzen in den Bereichen Finanzen, Bauplanung, Infrastrukturplanung, Bürgernähe und Identifikation mit dieser Stadt. Da wird der Sankt Georg durch zwei Hasenohren ersetzt, da explodiert die Wohnbauverdichtung auf Teufel komm raus und es wird außer Acht gelassen, dass eine Verkehrsdichte die zwangsläufige Folge ist.

Das Prinzip ist, wir machen mal und sehen dann, was wir gemacht haben. Tut mir leid, das ist keine seriöse Handlung und reduziert maßgeblich die finanzielle Substanz der Stadt Bensheim. Das Prinzip „learning by doing“ ist für jemanden, der sich in der Ausbildung befindet, gut! Einer verantwortlichen Stadtführung aber nicht angemessen und am Ende führt das zum Rettungsschirm.

Zwei gravierende Themen werden allerdings nachhaltige Wirkung haben, zum einen der Umgang mit den Finanzen und der Flächenverbrauch. Beides in Verantwortung vorrangig durch eine Partei, die die Nachhaltigkeit gerne bemüht. Baudezernenten und Finanzdezernenten müssen vom Fach sein und mit Lebenserfahrung im Umgang mit dem Vermögen einer Stadt oder Gemeinde verantwortlich und vertrauensvoll umgehen. Was Bürger und Steuerzahler brauchen, ist Kompetenz bei den Damen und Herren, die sich für diese Verantwortung haben wählen lassen.

Die Bürgerbeteiligung – ein gern genutztes Feigenblatt. Leider lässt das Bensheimer System (oben wird gedacht und unten wird gemacht) keine echte Bürgerbeteiligung zu. Im Ergebnis wurde dieses Instrument in den vergangenen Jahren mehr als einmal nur für die Selbstdarstellung eingesetzt. Viele Bürger haben sich verabschiedet, sich daran zu beteiligen, weil es keinen Sinn macht. Zumal es einfach zu durchsichtig ist, wenn die Parteien diese „gewünschten“ Bürgerbeteiligungen mit parteinahen Sympathisanten infiltrieren.

Karl Kraft

Bensheim