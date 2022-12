„Durchbruch bei Kernfusion - bald neue Energiequelle?“, BA vom Mittwoch, 14. Dezember

Der BA veröffentlichte zu dem Thema einen auch deshalb interessanten Beitrag, weil unter anderem in Deutschland und Frankreich (ITER) beziehungsweise im europäischen Kernforschungszentrum JET in Culham/England ebenfalls geforscht wird, allerdings mit anderen Verfahren.

Insofern ist den US-Wissenschaftlern in Kalifornien bei der Grundlagenforschung zur Kernfusion tatsächlich ein enormer Durchbruch gelungen. Allerdings wiesen die Forscher bei ihrer Pressekonferenz deutlich darauf hin, dass es „einige Dekaden“ dauern werde, bis ein kommerzieller Reaktor technisch realisiert werden könne. Insofern ist mir rätselhaft, wie die Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger (FDP) im ZDF-Interview zu der Aussage kommt, „in zehn Jahren“ könnte ein deutsches Fusionskraftwerk ans Netz gehen.

Großer Entwicklungsbedarf

Schon Umfang und Energieaufwand für das Experiment in Kalifornien machen meiner Meinung nach deutlich, wie groß der Entwicklungsbedarf noch ist: Die Atome von Deuterium und Tritium wurden in einer winzigen Kapsel mit den stärksten zur Verfügung stehenden Lasern auf mehr als 100 Millionen Grad Celsius erhitzt. In diesem Prozess, der gut zwei Megajoule Laserenergie erforderte, wurden über drei Megajoule Energiemenge (target gain) freigesetzt. Allerdings waren insgesamt etwa 300 Megajoule erforderlich, um die Laserenergie zu erzeugen. Hinzu kommt, dass derzeit unter Laborbedingungen die Fusion bestenfalls einmal am Tag für Bruchteile von Sekunden stattfinden kann.

Noch völlig offen sind Fragen nach der Herstellung des Brennstoffs Tritium, des schweren betastrahlenden Isotops von Wasserstoff mit zwei Neutronen sowie des Materials für mögliche Reaktorbauteile, die bei der Fusion stark radioaktiv kontaminiert und schnell verspröden werden. Meiner Auffassung nach ist diese neue technische Energiequelle jedenfalls nach aktuellem Stand keineswegs „sauber“.

