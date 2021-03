„Wahlprüfstein: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Schulen?“, BA vom Montag, 1. März

Die Frage („Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Schulen?“) ist falsch gestellt. Sie kann nur lauten: Wie viel Digitalisierung braucht es in welcher Schulform? Sieben Parteien treiben die Digitalisierung voran, sollten sie die Wahl gewinnen. Keine der sich darstellenden Partei ruft nach einem Menschen, der die Kinder begleitet. Ein Lehrer, der die Kinder sieht, ihnen zuhört, sie unterstützt, ermutigt, ihr Potenzial sieht, Fähigkeiten mit ihnen übt.

Ein Kind braucht ein Gegenüber, um Empathie, Respekt, Konfliktlösungen, Kooperation und Frustration und dergleichen mehr zu erlernen. Abrufbares Wissen werden wir in Bälde nicht mehr lehren, Wissen finden wir in digitalen Geräten. Aber das Kreative, Intuitive, Zwischenmenschliche kann ein Kind, ein Jugendlicher nicht von Programmen lernen.

Enormer Zeit- und Leistungsdruck

So viele seelische Erkrankungen bei Schülern, über die wir sehenden Auges hinweggehen. Durch die Digitalisierung wird der Druck erhöht, immer mehr, immer schneller zu sein. Wer noch keinen Unterricht mit einem Whiteboard gesehen hat: Dort erscheint eine große Eieruhr, die permanent mahnt, Zeit abzählt. Die Kinder – Grundschulkinder – sind unter einem ungeheuren Zeit- und Leistungsdruck. Zweitklässler brechen weinend zusammen, wenn sie ihre Klassenarbeit mit der Note 2 nach der Korrektur zurückbekommen. Die Kinder sind permanenten Reizüberflutungen in unbeschreiblichem Maß ausgesetzt. Und immer wieder haben die Erwachsenen keine Zeit für die Kinder, sie werden alleine gelassen mit vielem, was für ein Kind noch gar nicht bewältigbar ist.

Mit der Forderung nach Digitalisierung entziehen wir den Kindern und Jugendlichen ein wichtiges Fundament für ein ganzes Leben, den eigenen Körper, die eigenen Gefühle und die eigenen Gedanken bilden und damit selbstbestimmt umgehen lernen. Computerprogramme sind starr, lassen keine Beweglichkeit zu. Ein Gegenüber, ein Mensch, vermittelt, zeigt auf, wo der Denk- oder Rechenfehler aufgetreten ist, gibt Hilfestellung, neue und andere Wege zu gehen, und gibt dem Kind, dem Jugendlichen das lebensnotwendige Gefühl wichtig zu sein.

Marion Dingeldey

Bensheim

