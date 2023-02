„Radioaktive Mini-Kapsel verloren“, BA vom Montag, 30. Januar

Eine kleine silberne Kapsel – acht mal sechs Millimeter groß – mit radioaktivem Cäsium-137 ist auf dem Weg von einem Minengelände nach Perth verlorengegangen. Nach Angabe des DFES (Department of fire and emergency services, Perth, Australien) beträgt die Aktivität 19 GBq (Gigabecquerel). Warnung an die Bevölkerung: Mindestens fünf Meter Abstand halten.

Welche Bedeutung hat dieser Vorfall?

Erklärung: Die Gamma-Dosisleistungskonstante von Cäsium-137 ist 88 (µSv × m²) / (h × GBq). Gemäß Abstandsquadratgesetz beträgt die Dosisleistung (DL) in fünf Metern Abstand von der Kapsel also DL = 67 µSv/h (Mikrosievert pro Stunde). Die Kapsel lässt sich also aus einigen Metern Entfernung mit einem geeigneten Messgerät gut aufspüren und mit einem Ferngreifer (1 Meter) in einen Bleiabschirmbehälter verpacken. Der Operateur wird dabei eine effektive Dosis von weniger als 1 µSv erhalten. Zum Vergleich: Die natürliche Dosis, aus terrestrischer und kosmischer Strahlung ist 2100 µSv im Jahr.

DL in einem Meter Abstand = 1,67 mSv/h (1 Milli Sv pro eine Stunde). Zum Vergleich: Die Dosis durch medizinische Anwendung zum Beispiel bei einem Ganzkörper-CT beträgt 10 – 20 mSv; das ist aber einmalig zehnmal so viel. Die Kapsel sollte man keinesfalls in der Wohnung lagern.

DL in einem Zentimeter Abstand = 16,7 Sv/h. (Sv pro eine Stunde). Die Kapsel sollte man keinesfalls in der Hosentasche aufbewahren. Anderenfalls treten nach einigen Stunde schwerste lokale Hautschäden auf. Zu einer für den Menschen tödlichen Dosis kann es – unter den gegebenen Umständen – nicht kommen.

Hans Ambos

Bensheim