In dem Artikel wird Georg Bätzing mit dem Satz zitiert, der Zölibat sei eine „biblisch bezeugte Form der Jesus-Nachfolge“. Diese Aussage gehört meines Erachtens zu der langen Reihe der Aussagen, mit denen diese römische Kirche die Menschen unterdrückt und ihre Macht stabilisiert.

Die Ehelosigkeit der Priester ist eine im 12. Jahrhundert erfundene Lebensform, die darauf zielt, die Kinder der kirchlichen Mitarbeiter von der Erbschaft auszuschließen. Denn insbesondere die nicht Erstgeborenen von Großbauern und Fürsten im Dienst der Kirche brachten ein beträchtliches Erbe mit, das bei deren Tod nicht an deren Kindern, sondern an die Kirche fallen sollte. Seitdem machen sie erhebliche Windungen, um aus dieser niederen Schacherei einen spirituellen Wert abzuleiten.

Petrus war verheiratet

Biblische Zeugnisse bestätigen uns ohne Ausreden, dass die meisten Apostel verheiratet waren, besonders aus dieser Reihe hervorgehoben wird Petrus/Kephas (1Kor 9,5). Der Versuch, aus dem im griechischen Urtext benutzten Wort ein „schwesterliches“ Verhältnis zu zimmern, das ist schon haarspalterisch und ähnelt den Windungen eines Schlangenmenschen. Dass Petrus verheiratet war, ist unwidersprochen, – und Jesus hat dieser Verbindung sehr nahe gestanden, sonst hätte er wohl nicht dessen Schwiegermutter geheilt (Mk 1,30; Mt 8,14; Lk 4,38).

Dass aus biblischer Sicht wohl nur Paulus in dem antiken griechischen Ideal der Stoiker ehelos lebte, ist wohl kaum als Beleg hervorzustellen, allen Priestern mit Hinweis auf biblische Vorgaben den Zölibat aufzuzwingen. Im Gegenteil: Gerade dieser Paulus fordert von den Gemeinden, dass ihre Priester, Vorsteher und auf jeden Fall die Bischöfe mit einer Frau verheiratet sein sollen (1Tim 3,2; 3,12; Tit 1,6). Wie kann man da von biblischer Grundlage für ein Zölibat reden.

Die Frau als Priester

Und dass Jesus selbst verheiratet gewesen war, das ist zumindest nach den Indizien zu vermuten. Maria aus Magdala war immer mit dabei bei den Wanderungen und sogar unter dem Kreuz und am Ostersonntag als Erste am Grab (das war nicht Maria, die Mutter Jesu!). Und die gleiche Maria aus Magdala war auch in der frühen Gemeinde eine zentrale Figur in der christlichen Gemeinde und in der Verkündigung, wie die Apostelgeschichte berichtet.

Und da wären wir bei der Frage nach der Frau als Priester: Zumindest Lydia (Apg 16,14ff.) in Philippi scheint so etwas wie ein Gemeindeleiter oder gar Bischof dieser zentralen Stadt gewesen zu sein, denn die Gemeinde traf sich in ihrem Haus (Apg 16,40b). Nichts belegt, dass es da nicht noch andere Frauen in Leitungsfunktionen der frühen Gemeinde gab. Eher weisen kleine Hinweise auf die zentrale Funktion der Frauen mit Leitungsfunktion der frühen christlichen Gemeinde.

Macht mit allen Mitteln halten

Diese ganze Tradition christlicher Werte ist erst mit der Gründung der christlichen römischen Kirche durch Kaiser Konstantinus im Jahr 374 n. Chr. beendet und mit der Übernahme aller kaiserlichen Insignien durch den römischen Bischof nach dem Zusammenbruch des weströmischen Reiches zementiert worden. Seitdem ist diese Kirche in erster Linie damit beschäftigt, ihren weltweiten Machtanspruch zu wiederholen und ihre Macht mit allen Mitteln festzuhalten.

Maximilian Schneider

Bensheim-Auerbach

