Im BA wird über eine Filmpremiere am Heppenheimer Dom berichtet. Seit Jahrzehnten finden dort kulturelle Veranstaltungen statt. Warum soll so etwas in Bensheim am Marktplatz nicht ebenso möglich sein?

Grundsteuer B nicht erhöhen

Stadtpolitiker in Bensheim, hört endlich auf, auf dem Marktplatz irgendeinen Krampfbau hinstellen zu wollen. Bensheim sollte eigentlich kein Geld für Krampf- oder Spaßbauten haben.

Weitere Erhöhungen der Grundsteuer B sind nicht hinnehmbar. Wir sollten nicht dem Beispiel Lautertal folgen. Ex-Bürgermeister Rolf Richter hatte doch im Wahlkampf „versprochen“, dass es keine Erhöhung der Steuer geben werde. Wo ist nun seine Stimme, mindestens zur Finanz-Situation Bensheims?

Eberhard Wagner

Bensheim