Sensibilisiert für Insekten durch die Initiierung des Insektenlehrpfades in Lindenfels habe ich mit großem Interesse einen Artikel zur Blume des Jahres 2021 in unserer Imker-Fachzeitschrift gelesen. Gekrönte Blume von 2021 ist der Große Wiesenknopf. In direkter Verbindung und Abhängigkeit zu ihm werden die Falter „Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ und „Heller Wiesenknopfbläuling“ auf zwei Heftseiten abgehandelt.

Da fiel mir natürlich gleich die in Kolmbach geplante Bauschutt-Recyclinganlage ein, die ja am „Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ scheitern soll. Also habe ich mich mit meiner nachhaltig, frisch restaurierten Quickly von 1958 auf den Weg gemacht um den Falter am geplanten Standort zu suchen.

20 Minuten Suche

Ich bin als Imker und langjähriger Betreuer von mehreren Blühflächen im Umkreis von Lindenfes vertraut mit sehr vielen Kräutern, Gräsern und anderen Wiesenpflanzen. Jetzt in der Voll-Blühzeit Juni bis August ist der bis zu 120 Zentimeter hohe Große Wiesenknopf gut an den exponierten Blütenständen an langen blattlosen Stängeln zu erkennen. Es ist eine Pflanze, die Feucht- und Nasswiesen braucht.

Sie findet also nach unserem feuchten Juni hervorragende Bedingungen. Die kräuterreichen Wiesen und Wegränder am geplanten Standort waren ungemäht, und so bin ich erwartungsvoll auf die Suche gegangen. Nach 20 Minuten habe ich die Suche enttäuscht und erfolglos abgebrochen. Auch im tieferen Gras konnte ich keinen Großen Wiesenknopf finden, übrigens auch keinen Kleinen, auf den der „Rote Würfel-Dickkopffalter“ spezialisiert ist.

Vielleicht kann mir jemand von den Bürgerinitiativen bei der Suche behilflich sein. Über einen Kontakt über die Redaktion würde ich mich sehr freuen.

Reinhard Arnold

Lindenfels

Vorsitzender Bienenzüchter-

verein Lindenfels und Umgebung

Lindenfels