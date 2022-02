„Russland und die USA mit der gleichen Elle messen“, BA-Leserforum vom Freitag, 28. Januar

Das war mal ein Zusammentreffen! Ein Interview mit Frau Baerbock, das die Fragesteller exakt nach dem Schema führten, das der Autor in seinem Leserbrief angeprangert hat. Wo war denn wenigstens eine kritische Frage zur Beteiligung des Wertewestens in der Ukraine-Krise? Fehlanzeige. Ich bin kein Journalist, aber diese sollten die Aussagen von Hanns Joachim Friedrichs und Gabriele Krone-Schmalz zur notwendigen Distanz kennen. An dieser fehlt es meiner Meinung nach bei einer übergroßen Zahl der heutigen Journalisten. Auch Leser einer Pressemeldung sind durchaus in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, ohne dass sie mit dem Zaunpfahl hingeführt werden müssen.

Hans Meder

Einhausen

