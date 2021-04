Jetzt kommt es auf die richtigen Spielregeln an

„Marktplatz: Neustart mit neuer Kampagne“, BA vom 17. April

Mit guten Absichten wird dieser Tage der Beteiligungsprozess für die Marktplatzgestaltung gestartet. Mit ebendiesen guten Absichten hat im August 2019 das Bürgernetzwerk einen 150-tägigen Beteiligungsprozess moderiert, der am 19. Dezember 2019 mit einer Bürgerversammlung endete.

Als Teilnehmer hat man diesen Abend so in Erinnerung, wie es am nächsten Morgen in dieser Zeitung stand – „als konstruktiver und im Großen und Ganzen harmonischer Abschluss des Beteiligungsverfahrens“. Wer allerdings damals glaubte, dass der gemeinsame Nenner für eine anschließende Umsetzung gefunden worden sei, wurde eines anderen belehrt.

Entscheidende Neuerungen

Was sind nun also die entscheidenden Neuerungen, dass der Neustart diesmal gelingt?

Spielregeln erarbeiten! Während die „Hessische Gemeindeordnung“ die unterrichtende Bürgerversammlung und den Bürgerentscheid regelt, wird der Beteiligungsprozess nicht näher beschrieben bzw. vorgegeben. Wenn Kommunen dann die Regeln in Eigenregie erarbeiten können ergeben sich aufgrund unserer leidvollen Bensheimer Erfahrungen mehrere Anregungen:

Spielregeln müssen auch den Konfliktfall regeln, insbesondere wenn sich Alternativen ausschließen.

Spielregeln müssen transparent darlegen, wann – das heißt vor bzw. nach welcher Gremienentscheidung – eine Beteiligung erfolgt, wie diese Beteiligung erfolgt und wie das Ergebnis in das Handeln von Bürgermeister, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung einfließt.

Spielregeln sollten zu Prozessbeginn vereinbart und veröffentlicht werden, so dass sich alle Bürger an diesen Regeln orientieren bzw. auf diese verlassen können.

Bis zum Sommer sollen der Prozess und die Regeln für den Beteiligungsprozess erarbeitet werden.

Viel Erfolg – auch für die Bewährungsprobe in der anschließenden Anwendung. Wenn der Neustart Erfolg hat, könnte das eine Referenz für zukünftige Projekte in Bensheim sein – die dann hoffentlich ohne Neustart gelingen . . .

Wilhelm Karnbrock

Bensheim

