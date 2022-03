Der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Wladimirowitsch Putin führt einen Eroberungskrieg gegen die Ukraine mit dem Ziel, dass sich dieses unabhängige Land Russland bedingungslos unterwerfen soll. Für Putin und sein Gefolge waren die Sanktionen und die Härte der Staaten der westlichen Wertegemeinschaft offenbar genauso überraschend wie für uns sein Überfall auf die Ukraine.

Eine entscheidende Frage muss sich allerdings heute schon stellen: Wie geht es weiter? Wenn Putin morgen seine Streitkräfte zurückzieht und gleichzeitig verspricht, die Souveränität der Ukraine zu respektieren, hebt der Westen dann schon alle Sanktionen gegen Russland und seine Machthaber auf? Das kann nicht sein. Da Putin bewiesen hat, dass ihm jede Glaubwürdigkeit fehlt, könnte er im Westen positioniertes russisches Geld- und Sachvermögen beiseiteschaffen und morgen mit seinen Kriegen weitermachen. Neue Sanktionen kämen dann zu spät.

Die EU und die NATO müssen am besten schon heute ganz klare Bedingungen stellen, wann die Sanktionen aufgehoben werden:

Endgültiger Rückzug aller russischen Streitkräfte aus der Ukraine.

Absetzung und Überstellung von Putin und den maßgeblich mitschuldigen Personen an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Bezahlung aller Schäden, die die russischen Streitkräfte in der Ukraine hinterlassen.

Einziehung von im Ausland lagernden Vermögen (der Oligarchen) von mehr als einer Million Euro. Diese müssen sich ihre Milliarden vom russischen Staat später einklagen.

Putin weiß genau, dass er sein Hauptziel – Russland in den Grenzen von 1917 – nicht erreichen kann. Als nächstes Ziel hat er sich vorgenommen, den Westen mit ukrainischen Flüchtlingen zu „überschwemmen“. Da hat er sich wohl an 2015 erinnert, als die EU Streit und Probleme mit syrischen und afrikanischen Flüchtlingen hatten. Doch Putin unterliegt wieder einem Trugschluss, denn alle Staaten und Bürger der EU sind bereit, ukrainische und damit christliche Flüchtlinge aufzunehmen. Selbst Polen, die Slowakei und Ungarn geben sich sehr großherzig.

Was die Freiheit wert ist

2015 kamen überwiegend arabische, muslimische junge, wehrfähige Männer über mehrere sichere Drittländer nach Europa, die ihre Familien zu Hause im Stich ließen. 2022 kommen überwiegend junge Frauen mit kleinen Kindern in die EU. Die jungen ukrainischen Männer bleiben zu Hause, um ihr Land und damit die westliche Wertegemeinschaft zu verteidigen. Selbst junge Männer, die schon viele Jahre in der EU und in Großbritannien leben, kommen zurück in die Ukraine, um im Kampf Putins Militär zu stoppen.

Diese Menschen zeigen in bewundernswerter Weise, was ihnen die Freiheit wert ist. Das alles wird irgendwann auch in Russland ankommen. Wenn die Oligarchen keine unverschämt hohen Vermögen mehr haben und auch nicht mehr vermehren können und (leider) auch das russische Volk lange genug unter unseren Sanktionen gelitten hat, werden sich Menschen finden, die dem Treiben Putins ein Ende setzen.

Die Menschen im Westen werden auch sehr unter unseren eigenen Sanktionen leiden. Den Anfang können wir an den Zapfsäulen sehen und an den steigenden Öl- und Gaspreisen. Anderes wird nachziehen, die Strompreise steigen, Energie wird in Zukunft rationiert werden.

Für die Landesverteidigung muss richtig viel Geld in die Hand genommen und der Schuldenstand drastisch erhöht werden. Jetzt wird auch den Deutschen klar: Freiheit gibt’s nicht umsonst.

Wolfgang Hechler

Lautertal

