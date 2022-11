Feuerwehr bangt um ihre Existenz, BA vom 17. November:

Ist schon verrückt. Das wichtige Feuerwehrhaus in Lautern zum Schutz der Bevölkerung offenbart viele Mängel. Renovierung oder Neubau nicht so wichtig. Lieber eine Bauruine am Felsenmeer kaufen und eine neue Brücke über das Selbige? Was ist wichtiger?

Mehr zum Thema Leserbrief „Erst Bindung, dann Bildung“ Mehr erfahren Leserbrief Menschen versuchen, Demokratie anzugreifen Mehr erfahren Bevölkerung Die Menschheit und die Dominanz der Männer Mehr erfahren

Nico Goder

Beedenkirchen

Info: Leserbrief-Richtlinien unter bergstraesser-anzeiger.de/ leserbriefe