Ist die Corona-Pandemie nützlich?

Covid-19 ist eine gefährliche Seuche. Wie gefährlich sie ist, werden wir erst nach Jahren wissen. Aber diese Seuche bietet wichtige Chancen.

Zu einem Zeitpunkt, zu dem noch ein Umsteuern möglich ist, zu dem der Klimawandel noch abgeschwächt werden kann, hat sie weltweit darauf aufmerksam gemacht, dass früh gehandelt werden muss, um eine Jahrhundertkatastrophe zu vermeiden.

Uns in Deutschland hat sie vor Augen geführt, wie sehr unsere Demokratie in Gefahr ist, wenn wir nicht rechtzeitig solidarisch handeln. Selbst die klugen Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts haben erst jetzt in einem Urteil festgehalten, dass es grundgesetzwidrig ist, wenn Verfassungsorgane nicht alles ihnen Mögliche tun, um der jetzt lebenden jungen Generation und allen kommenden Generationen die Freiheit zu bewahren, die wir heute noch haben.

Nicht das Unmögliche ist gefordert. Aber sehenden Auges das Notwendige unterlassen, weil es schwierig ist, Anstrengungen kostet und unpopulär ist, das dürfen sie nicht. Wie sehen wir Bewohnerinnen und Bewohner der Bundesrepublik das? Wird das unsere Wahlentscheidung beeinflussen? Nutzen wir die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, um für die folgenden Generationen Freiheiten zu sichern, oder zwingen wir ihnen eine Klimadiktatur auf?

Walter Böhme

Bensheim

