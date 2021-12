Was mich bei der gesamten Berichterstattung derzeit, das heißt, seit knapp zwei Jahren, so sehr erbost, ist der Fokus, der ausschließlich auf eine Krankheit und eine Todesursache gerichtet ist.

Wenn man die nüchternen Zahlen der Statistik studiert und sich auch merkt, muss einem auffallen, dass Corona als Todesursache hierzulande buchstäblich unter „ferner liefen“, das heißt, bei circa fünf Prozent liegt – etwa gleich mit „ungewöhnlichen Todesursachen“, sprich Unfälle (Auto, Berg, Haushalt), Gift usw.

Die großen Killer in Deutschland und den westlichen/nördlichen Gesellschaften sind Herz-Kreislauferkrankungen. Allein daran sterben hier jährlich viele Hunderttausende. Nummer zwei ist dann der Krebs in allen Varianten, auch daran sterben jährlich Hunderttausende. Es folgen Diabetes, Übergewicht, Folgen des exzessiven Alkoholkonsums, Suizide usw.

Warum gibt man keinem von diesen Toten einen Gedenktag?

Besser in Krebsvorsorge stecken?

Warum hört man im Radio nicht alle aufgelistet, zum Beispiel: „Heute haben sich 31 Leute umgebracht, 1380 starben an Herzinfarkt, elf bei Autounfällen, 220 an und mit Corona.“ Damit wäre sich jeder schnell bewusst, dass täglich circa 2700 Menschen in Deutschland sterben, dass bei 83 000 000 Einwohnern jährlich fast eine Million sterben (in Deutschland).

Das soll kein fader Trost sein, aber es entspricht einfach der Wirklichkeit.

Man sollte etliche der finanziellen Corona-Milliarden vielleicht in eine bessere Krebsvorsorge stecken? Oder in eine Förderung eines gesunden Lebensstils, der Herz-Kreislaufbeschwerden verhindert oder zumindest verzögert. Oder in bessere Betreuung von Alkoholkranken, Depressiven, Adipösen ...

So scheint es mir, als müssten all diese Krankheiten sich wegducken und warten, bis Corona sich verzieht.

Ist das gerecht?

Alleine, dass ein Herzpatient weniger wichtig ist als ein Corona-Infizierter, oder ein Krebsvorsorgetermin weniger dringlich. Ist das logisch? Ist das gerecht? Ich musste heuer fast ein halbes Jahr auf eine dringend fällige Hüft-OP warten. Glauben Sie, das war kein Spaß, als monatelang Knochen auf Knochen knirschend schabte.

Lesen Sie „Die Pest“ von Albert Camus, oder „Die Stadt der Blinden“. In beiden Romanen ist die Epidemie dominant, die Menschen sterben wie die Fliegen auf der Straße schon beim geringsten Kontakt mit einem Infizierten. Eine gruselige Perspektive.

Doch hierzulande, drehen wir den Spieß doch einmal um: Heute, 11. Dezember 2021, Inzidenz 412, das heißt 99 588 haben sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. 500 Tote, das heißt, circa 2200 Tote sind nicht an dem Virus gestorben.

Ob das jetzt tröstlich ist, sei dahingestellt. Aber zumindest rufen diese Zahlen nach einer Berichterstattung mit Augenmaß und einem Blick für eine Verhältnismäßigkeit.

Gundula Martz

Bensheim-Auerbach

