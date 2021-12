„Das Ende der Demokratie?“, BA-Leserforum vom Mittwoch, 15. Dezember

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man darf die in dem Leserbrief gemachten Aussagen nicht unkommentiert stehen lassen.

Die Pandemie ist keine normale Grippe: Man erinnere sich an die Verhältnisse in Italien, als das Covid-Virus ungeschützt auf ein Gesundheitswesen traf. Die Intensivstationen sind derzeit überproportional voll mit relativ jungen ungeimpften Patienten. Bei keiner anderen Infektionswelle war es bisher in Deutschland nötig, Intensivpatienten wegen Überlastung in andere Landesteile zu verlegen. Nicht auszudenken die Lage, wenn wir den Impfgegnern gefolgt wären.

Impfungen wirken: Wie Impfung den Schrecken von Kinderlähmung oder Pocken genommen hat, macht auch die Covid-Impfung einen Unterschied. Länder mit besonders hoher Impfquote haben wesentlich weniger Probleme als wir. Entscheidend ist: Die Konsequenzen einer Erkrankung sind wesentlich gravierender als die Risiken einer Impfung. Dabei geht es nicht nur um einen selbst, sondern besonders auch um den Schutz der Schwachen, die sich nicht impfen lassen dürfen, oder wegen schwerer Vorerkrankungen trotz Impfung gefährdet sind. Impfen ist immer auch ein Akt der Nächstenliebe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Demokratie ist eine Herrschaftsform, aber bedeutet nicht Herrschaft der Straße, sondern Herrschaft auf Zeit – aber eben auch Herrschaft! Genau so wie demokratisch entschieden wurde, dass wir an einer roten Ampel warten, sollte man sich an Corona-Auflagen halten und das bitte, bitte nicht als „Ende der Demokratie“ betrachten. Solche Aussagen sind eher Ausdruck einer extremen Ichbezogenheit, die jede Einschränkung der persönlichen Freiheit als „Untergang des Abendlandes“ betrachten. Häufig beginnen Sätze von Impfgegnern mit „Für mich ist…“ um sich damit jeder rationalen Beweisführung zu entziehen. Lieber vertraue ich der Wissenschaft, die sich manchmal irrt, als Irrsinn, der sich als Wissenschaft geriert.

Dr. med. Jens Schröter

Heppenheim

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3