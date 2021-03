Schon seit nun einer guten Woche gibt es Coronaschnelltests, sei es umsonst (ein Mal pro Woche) in einem Testzentrum oder für fünf Euro von Aldi, Lidl, Rewe ...

Da interessiert doch die Frage: Wie wird sich das auf die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemessene Inzidenz – das derzeitige Maß aller Dinge – auswirken? Diese Frage ist eigentlich recht einfach zu beantworten.

Nehmen wir mal an, von den Testlaboren wurden an einem Tag vor circa zwei Wochen 500 000 Test ausgeführt. Aus der Anzahl der positiven Tests (anders ausgedrückt aus dem „Mischungsverhältnis“ ) berechnet sich der Inzidenzwert.

Heute passiert Folgendes: Es finden (vorab einer „offiziellen“ Laboruntersuchung) täglich unzählige Schnelltests statt. Das hat zwei Konsequenzen: 1. Wer sich selbst Corona negativ testet, obwohl er Anzeichen einer Krankheit verspürt (also sonst zum Arzt gegangen wäre und sicherheitshalber ein Labortest durchgeführt worden wäre) fällt jetzt aus der Testmenge heraus. Der Anteil der negativen Tests wird kleiner.

2. Wer sich selbst auf Corona testet – aus welchem Grund auch immer, obwohl er keinerlei Symptome hat – und merkt, er ist positiv, wird natürlich sofort nun auch durchein Labor getestet. Dadurch erhöht sich die Zahl der positiv getesteten Personen.

Beide Effekte führen also dazu, dass sich das „Mischungsverhältnis“ positiv zu negativen Labortests in der gleichen Menge getesteten Personen wie früher zugunsten der positiven Testergebnisse verschiebt.

Einen daraus berechneten lnzidenzwert heute mit dem vor einer Woche zu vergleichen, ist daher ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Das Infektionsgeschehen heute mit deutlich erhöhtem Inzidenzwert kann exakt gleich sein wie vor einer Woche. Es wird nur heute besser erkannt. Was draußen wirklich passiert, kann man erst wieder in ein bis zwei Wochen beurteilen, wenn man wieder echt vergleichbare lnzidenzwerte mit denen „vor einer Woche“ hat. Also für mich ist die Welt heute genauso in Ordnung (oder besser in Unordnung) wie bisher. Bleibt die Inzidenz auf höherem Niveau stabil, ist alles klar. Deutet sich exponentielles Wachstum an, muss man reagieren, aber erst dann.

Helmut Langlotz

Lorsch

