Innovative und mutige Ideen statt Schulschließungen

„Notbremse legt Schul- und Kita-Alltag lahm“, BA vom Mittwoch, 28. April

AdUnit urban-intext1

Wieder leere Klassensäle, wieder sind die Schulen geschlossen. Wir als Eltern von zwei schulpflichtigen Kindern (vierte und neunte Klasse) können nur noch fassungslos auf das politische Tun und Unterlassen schauen.

Lange schon sind uns die Erklärungen für unsere Kinder ausgegangen, warum sie wieder beziehungsweise immer noch zu Hause bleiben müssen.

Fällt uns in diesem Land nichts Besseres mehr ein als Schulschließungen? Kinder und Jugendliche haben in diesem Land offenbar keine Lobby. Ihr Recht auf Bildung wird mit Füßen getreten. Wo sind mutige und innovative Ideen?

AdUnit urban-intext2

Nach den Osterferien haben wir für einen kurzen Moment ernsthaft geglaubt, dass es aufgrund der eingeführten Tests an Schulen wenigstens im Wechselunterricht weitergeht beziehungsweise die Schüler und Schülerinnen ab Klasse sieben auch endlich aus dem Distanzunterricht in den Wechselunterricht zurückkehren können. Diese kleine Hoffnung hat sich aber erneut in Luft aufgelöst.

„Objekte der Betreuung“

Kinder- und Jugendärzte und Psychologen schlagen Alarm ob der psychischen und auch physischen Belastung von Kindern und Jugendlichen. Immer mehr Studien belegen, dass sich die Regeln und Verbote negativ auf Kinder und Jugendliche auswirken, ja diese sogar diskriminieren (vgl. z. B. „Kinder tragen Hauptlast der Corona-Krise“, FAZ Rhein-Main vom 28. April). Erschreckend ist, dass Kinder und Jugendliche nur noch als „Objekte der Bildung und Betreuung“ sowie als „Risiko symptomloser Übertragung“ wahrgenommen werden.

AdUnit urban-intext3

Außerdem wird in der FAZ vom 28. April („Ärzte und Ethiker wollen Junge schneller impfen“) der Präsident des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, zitiert: Kindern und Jugendlichen habe man es abverlangt, „diese Einschränkungen (Schulschließungen und Kontaktverbote) hinzunehmen, und dies nicht etwa zu ihrem eigenen Schutz, sondern einzig zum Schutz Dritter“. „Man sei es den jungen Menschen schuldig, ihnen eine Rückkehr in das Leben zu ermöglichen.“

AdUnit urban-intext4

Nun hat die „Bundesnotbremse“ mit einem in unseren Augen völlig willkürlichen Inzidenzwert von 165 unsere Kinder wieder vor die Tür der Schulen gesetzt. Ein Gesetz mit weitreichenden Folgen, mit großen Einschnitten in Freiheitsrechte greift auf eine willkürliche Zahl zurück.

Verwirrung ausräumen

Noch absurder wird es, dass es offenbar keine einheitliche und nachvollziehbare Berechnung des Inzidenzwertes gibt. Wie sonst kann es zu so großen Abweichungen zwischen den Zahlen des Landkreises Bergstraße und denen des RKI für unseren Kreis kommen? Per 28. April, 3.09 Uhr, weist das RKI für den Landkreis Bergstraße eine Inzidenz von 182,4 aus (493 Neuinfektionen in sieben Tagen), während der Landkreis selbst per 27. April eine Inzidenz von 163,03 (442 Neuinfektionen) ausweist und der Wert aufgrund der Neuinfektionen an diesem Tag per 28. April sogar wieder sinken müsste.

Im BA vom 23. April wird der Landrat zitiert, dass „die Zahlen des Gesundheitsamtes … die richtigen“ sind. Wir sind dem Landkreis auch dankbar, dass er uns Bürger täglich mit den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes versorgt, Transparenz ist wichtig, jedoch sollte die aktuell herrschende Verwirrung ausgeräumt werden.

Katja Boeddinghaus

Bensheim