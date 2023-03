„Nachhaltigkeitssatzung würde Grundsteuersenkung ausschließen“, BA vom 20. März:

Eine Nachhaltigkeitssatzung stand seit letztem Jahr auf der gewünschten Agenda der Politik. Letzte Woche wurde der extern vergebene Auftrag im Finanzausschuss den Politikern zur Abstimmung vorgelegt. Als Basis wurde das Konzept der Stadt Taunusstein von 2014 herangezogen. Der damalige neue Bürgermeister, aktuell frisch gebackener Landrat des Rheingau-Taunus Kreises, sah bei einer Belastung der Bürger mit einer Grundsteuer B von 340 Punkten ( Lautertal 850) dringenden Handlungsbedarf.

Bei der Stadt Taunusstein mit ihren zehn Ortsteilen wurden die Bürger damals umfassend über die Kostensituation der Kommune und deren Auswirkungen auf die Grundsteuer B in Form eines Generationenbeitrags informiert. Dabei konnten die Bürger Vorschläge unterbreiten, welche Maßnahmen als notwendig oder überflüssig gesehen werden. Dementsprechend veränderte sich die Höhe der Grund-steuer B.

Als Beispiel für Lautertal würde bei Einsatz der gewünschten Nachhaltigkeitssatzung mit Sanierung des Feldweges Hutzelstraße für mindestens 120 000 Euro – dies wurde in der Sitzung von den Politikern sogar als deutlich zu gering eingestuft – eine Erhöhung der Grundsteuer B um 60 Punkte erfolgen. In der Diskussion des Ausschusses von letzter Woche wurden die Politiker vom externen Beratungsbüro informiert, dass bei gleichbleibender Situation in zwei Jahren wieder eine Erhöhung der Grundsteuer B ansteht. Allein diese Information für die Kommunalpolitiker hätte ausreichen müssen, um sofort eine grundsätzliche Konsolidierung auf den Weg zu bringen.

In Taunusstein wurde im Rahmen des Einsatzes zuerst versucht, Kosten zu senken oder Einnahmen zu erhöhen, bevor möglicherweise ein Generationenbeitrag erhoben werden muss. In Bezug auf Lautertal wäre die augenblickliche Situation bei den Feuerwehren in Gadernheim, Lautern und den Nachbarn aus Kolmbach ein idealer Fall, diese Vorteile zu nutzen.

Aufgrund der nachweislichen Alarmierungszeiten in Lautertal von zirka fünf Minuten könnten diese Standorte zusammengelegt werden. Zusätzliche Förderungen zur interkommunalen Zusammenarbeit durch das Land Hessen wäre ebenso realisierbar. Wenn also Kolmbach aktuell ein Grundstück hat, sollte die Politik hier klare Vorgaben zur gemeinsamen Umsetzung beschließen. Dann würden die Feuerwehren mit einem top ausgestatteten Stützpunkt in ihrer Aufgabe unterstützt, und der demografischen Entwicklung bei den Einsatzkräften Rechnung getragen werden. Gleichzeitig würden keine Parallelprojekte für Neubauten Millionen an Euro verschlingen.

Eine Flächengemeinde wie Lautertal hat zum Beispiel für Wasser und Abwasser hohe Kosten zu tragen. Aber im Gegensatz zu strukturgleichen Kommunen in Hessen (212. Prüfung des hessischen Rechnungshofes) leisten wir uns Dinge, die andere Gemeinden wesentlich besser im Griff haben. Eine dauerhafte Einrichtung der Grundsteuer B für Lautertal mit 850 Punkten plus x ist für die verantwortlichen Politiker ein Zeugnis, schwierigen Diskussionen mit Interessenvertretern permanent aus dem Weg zu gehen.

Udo Rutkowski

Gadernheim