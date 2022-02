Leider gibt es in der Vorgehensweise der etablierten Politik nichts Neues unter der Sonne, auch vor Ort in Lorsch. Wie ein Naturgesetz pflanzen sich verkehrte Entscheidungen fort und es fehlt an dem Willen, eine Trendwende endlich praktisch anzugehen. Die Rezepte sind immer wieder die alten und heißen: Weiter machen mit Bodenversiegelung und dem Zubetonieren der Gärten und der Landschaft.

Wer sind die Menschen, die sich in einer solchen naturfernen Umgebung auf Dauer wohlfühlen? Warum erlaubt man in Lorsch nicht eine generelle Aufstockung von Gebäuden, dann könnte die Bevölkerung auf einfache Weise verdoppelt und durch die Aufstockung von Bungalows eventuell sogar verdreifacht werden. Die Nutznießer wären dann die Besitzer beziehungsweise Hauseigentümer, diese könnten durch ihre Investition über ein zusätzliches Einkommen durch die Mieteinnahmen verfügen.

Noch mehr Sporthallen nötig?

Die Gärten würden weiter in Zeiten des Klimawandels für die gebrauchte Versickerung des Regenwassers zur Verfügung stehen und langfristig ihren Zweck zur Anreicherung des Grundwassers erfüllen. Ständig wird der Bevölkerung suggeriert, man könnte sich nur durch mehr Sport in großen noch zu bauenden Hallen gesund erhalten. Der Wert der schon vor Ort bestehenden Natur wird immer noch viel zu gering eingeschätzt.

Eine schöne Umgebung ist nicht selbstverständlich und wir Lorscher leben an anderen Städten gemessen in einer noch relativ heilen Welt. So haben wir durch unüberlegte Entscheidungen viel zu verlieren.

Sollen unsere Kinder in zukünftigen Zeiten durch Industrie-Gebiete spazieren gehen? Die Katastrophe im Ahrtal sollte endlich für ein Umdenken sorgen, am besten konkret hier vor Ort und im Hier und Jetzt.

Monika Ofenloch

Lorsch