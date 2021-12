Wer im Kreis Bergstraße einen Impftermin bekommen wollte, hatte nicht nur Pech, er musste sich auch vom Landrat des Kreises auf den Arm genommen fühlen. Der hatte sich nicht nur über die zu wenigen Corona-Impftermine beschwert und über fehlende Impfspritzen, er hatte auch einige Termine bekanntgegeben, wann wo geimpft werden könne.

Ein Versuch in Bürstadt, Beginn 11 Uhr, anwesend um 10 Uhr, wurde abgebrochen, da zu dieser Zeit bereits ein Stau von gut 100 Metern bestand. Beim Versuch am Nachmittag wiesen nette Stadtpolizisten darauf hin, dass kein Impfstoff mehr vorhanden sei.

Ein Anruf beim Hausarzt schlug insofern fehl, als dass ich gesagt bekommen habe, frühestens im Januar werde geimpft.

Durch den Hinweis im BA (2. und 3. Dezember) auf Informationen zum Corona-Virus beim Kreis Bergstraße, dass man unter der Webseite www.kreis-bergstrasse.de etwas über Impftermine im Kreis erfahre könne, erfuhr ich die Telefonnummer 115. Dort wurde der Anrufbeantworter nach etwa drei Minuten beendet. Nach einem erneuten Anruf kam, nach wieder drei Minuten, eine freundliche Dame an den Apparat. Sie erklärte, dass sie keine Ahnung habe, was der Landrat verkündet habe. Sie nannte mir die Webseite „corona-impfung.hessen.de“. Diese Seite brachte keine neue Erkenntnis.

Vergebliche Telefonate

Vergeblich war auch der Anruf bei der Telefonnummer 0800-5554666 der Landesregierung. Ich erhielt die Info, die Nummer 116117 anzurufen. Das hat auch nicht weitergeholfen.

Beim Kreis Bergstraße stand: „Hier können Sie Ihren Impftermin in einem der Bergsträßer Impfzentren buchen. Für den Fall, dass Ihr Browser die nachfolgende Buchungs-App von Terminland.eu nicht anzeigt, können Sie auch direkt auf der Seite von Terminland.eu die Online-Terminvereinbarung aufrufen“. Das habe ich gemacht mit dem, nach einer Wartezeit von 30 Minuten, verkündete ein Hinweis: „Leider stehen zur Zeit keine freien Termine mehr zur Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es vorkommen, dass die verfügbaren Termine innerhalb sehr kurzer Zeit vergeben wurden“.

Die auf der Webseite des Kreises genannten Impftermine waren nicht neu. Wer sich dort anstellte, musste zum Teil stundenlang warten, siehe BA vom 3. Dezember, oder meinen Versuch in Bürstadt. Von einem Impftermin am 6. Dezember beim Arzneimittelhersteller Infectopharm in Heppenheim war keine Rede. Auf der Impfliste des Landes für Hessen war der Kreis Bergstraße nicht zu finden.

Was hilft da ein Appell der scheidenden Bundeskanzlerin, dass sich die Menschen impfen lassen sollen. Es hat auch nichts genutzt, dass das Land Hessen in einem Schreiben mitgeteilt hat – sowohl für mich als auch für meine Ehefrau –, dass wir eine Booster-Impfung vornehmen sollten. Wie bitte kann unter solch einem Wirrwarr von Hinweisen ein Mensch zu einem Impftermin kommen? Was machen eigentlich Menschen, die über kein Internet verfügen? Es darf nicht wundern, dass die Menschen sich über Bürokratie und nicht handelnde Politiker beschweren.

Familie Weinbach

Lorsch